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Bakan açıkladı! İnternetten alışverişte yeni dönem başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.12.2018 10:56 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatta kasımda rekor kırmıştık. Aralıkta da bunu artırarak, 2018'i rekorla kapatacağız." dedi. Pekcan internetten alışverişlerin güvenilirliği için 'güvenli site uygulamasına' önümüzdeki hafta başlayacaklarını da duyurdu.

Bakan açıkladı! İnternetten alışverişte yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticarette güven damgası uygulamasına yıl bitmeden başlanacağını açıkladı.

AA'ya konuşan Bakan Pekcan, "E-ticarette güven damgası uygulamasına bu ay içerisinde başlıyoruz" dedi.

İNTERNETTE ALIŞVERİŞ YAPARKEN DİKKAT! (Ayrıntılar için tıklayınız)

2018'de ihracat rekoru kırılacağını tekrarlayan Pekcan, "İhracatta kasımda rekor kırmıştık. Aralıkta da bunu artırarak, 2018'i rekorla kapatacağız" diye konuştu.

Pekcan ayrıca, yurt dışında 5 merkezde ve 15 sektörde Türk Ticaret Merkezi olduğunu hedeflerinin bunu 35 yerde açmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
dalga geçiyorlar milletle. siftahsız dükkan kapatıyor esnaf.
bırakın bu palavraları kimse artık yemiyo "tamam" mı "tamam"
halkı enflasyonun altında ezdirme rekoru mu?
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