Bakan açıkladı! İnternetten alışverişte yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticarette güven damgası uygulamasına yıl bitmeden başlanacağını açıkladı.

AA'ya konuşan Bakan Pekcan, "E-ticarette güven damgası uygulamasına bu ay içerisinde başlıyoruz" dedi.

2018'de ihracat rekoru kırılacağını tekrarlayan Pekcan, "İhracatta kasımda rekor kırmıştık. Aralıkta da bunu artırarak, 2018'i rekorla kapatacağız" diye konuştu.

Pekcan ayrıca, yurt dışında 5 merkezde ve 15 sektörde Türk Ticaret Merkezi olduğunu hedeflerinin bunu 35 yerde açmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA



