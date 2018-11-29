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Bakan Albayrak: AR-GE yatırımlarını daha ileriye taşıyacağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.11.2018 16:52 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden AR-GE yatırımlarının artırıldığını ifade etti.

Bakan Albayrak: AR-GE yatırımlarını daha ileriye taşıyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

"Büyük ve Güçlü Türkiye ideali ile çok daha fazla üretmek için AR-GE yatırımlarımızı artırıyoruz.

2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,2 artırdığımız AR-GE yatırımlarını, 2018’de daha ileriye taşıyacağız" dedi.


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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter AR-GE yatırımları

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