Bakan Albayrak: AR-GE yatırımlarını daha ileriye taşıyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

"Büyük ve Güçlü Türkiye ideali ile çok daha fazla üretmek için AR-GE yatırımlarımızı artırıyoruz.

2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,2 artırdığımız AR-GE yatırımlarını, 2018’de daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Büyük ve Güçlü Türkiye ideali ile çok daha fazla üretmek için Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz.



2017 yılında bir önceki yıla göre %21,2 artırdığımız Ar-Ge yatırımlarını, 2018’de daha ileriye taşıyacağız. pic.twitter.com/lBDh7i3cBi — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 29 Kasım 2018



