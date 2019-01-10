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Bakan Albayrak KOBİ'lere kredi paketini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2019 13:26 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketini açıkladı. Azami 1 milyon ve 500 bin TL'lik paketler uygulanacak, 40 milyon işletmeye kredi verilecek, 6 ay kredi geri ödemesi olmayacak. 6 ay ödemesiz kredi için yüzde 1,54 faiz oranı uygulanacak.

Bakan Albayrak KOBİ'lere kredi paketini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Albayrak özetle şunları söyledi;

"Programa 13 banka katılıyor. Az önce TBB Başkanımız 13. banka olarak Şekerbank'ın da katılmak istediğini açıkladı. Ekonominin bir paydaşı olarak salondakiler de işin içinde. Dün uluslararası tahvil ihracını gerçekleştirdik. Uluslararası piyasaya 2 milyar dolarlık tahvil ihracı yaptık. Tahvil ihracına 2,5 kattan fazla talep geldi. Başarıyla tamamladık. Bu durum sağlam reflaksler almaya başladığımızı gösteriyor. Bu güvenin ifadesi. Ekonomimizin güçlü temellerine yatırımcılar güven duyuyor. Bu süreç iyi bir şekilde devam edecek. Daha yeni başladık daha güçlü yarınlar bizi bekliyor. Rehavete kapılmadan aynı motivasyonla çalışıyoruz.

AZAMİ 1 MİLYON VE 500 BİN TL'LİK PAKETLER UYGULANACAK

Yıılık cirosu 25 milyon TL'nin altındaki firmalar yararlanacak. İhracat ve İmalat sektörlerine azami 1 milyon ve 500 bin TL'lik paketler uygulanacak. Paketin tutarı toplam 20 milyar TL. 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faizle verilecek.

Türkiye'de 81 milyon teknik direktör ve ekonomist. Herkes konuşuyor. Bakan çok gülüyor çünkü gerçeği biliyor. Ne fırtınalar yaşadık. Türkiye her birinden ayağa daha da güçlenerek kalktı. Bugün açıkladığımız KOBİ değer paketinin Hazinemiz ile ilgisi yoktur.

Bir bankamız daha işlemini tamamlamış duyuyorum, bankalarımız mevcut bilançodaki sağlamlıklarını arttırmaya devam edecekler. Karlılıkları ile de sermaye yeterliliğini güçlü bir şekilde destekleyen bankacılık sektörümüz var. 2019 yılı enflasyonla mücadele ve bütçe disipliniyle ilgili adımları attığımız bir yıl olacak. Destek programıyla 40 bibe yakın işletmemize dokunacağız.

Enflayonla mücadelede çok güçlü bir reaksiyon koyan bir ekonomi yönetimi var. Kur 4,80-4,90 petrol 50-60 dolarlar. Bu köpük açısından ciddi bir marjımız var enflasyonla mücadelede. Güzel neticeler aldık. Cari denge tahminlerinde çok daha pozitif yorumlar var. Sektör bazında çok iyi bir pozisyonda olan bir yöneticimiz bu yorumu yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kobi "KOBİ Güçlendirme ve Destek Programı"

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