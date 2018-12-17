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Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2018 15:33 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz, Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bugün açıklanan bütçe rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:


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Okuyucu Yorumları 11 yorum
at cebe at
essahh mı? damat sen konuşma lütfen cumhurbaşkanı sözcüleri gibi sözcün yok mu, piyasalar seni sevmiyy.
Üretim olmayıp tüketimin yanında sıkı durmak gerekir tabi tabi
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