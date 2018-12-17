Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bugün açıklanan bütçe rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz, Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi.



Haziran’da gerçekleşen seçimlere rağmen, bu sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde 1.9 olan Bütçe Açığı / Milli Gelir oranı hedefimizi yakalayacağız. pic.twitter.com/aLD3h3miam