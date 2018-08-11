BDDK bankaları toplantıya çağırdı

Bloomberg’de yayımlanan Benjamin Harvey imzalı habere göre Cuma günü dolar talebini karşılamakta sıkıntı yaşayan bankalar, bugün İstanbul’da BDDK yetkilileriyle acil bir toplantı yapacak.

Cuma günü TL’nin dolar karşısında yüzde 17 civarında değer kaybetmesinin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ( BDDK ) bankalar ile bir toplantı yapacağı bildirildi. Haberde bankacılık sektörünün büyük bir çöküş yaşadığı 2001 krizinden sonra TL’de en büyük değer kaybının yaşandığı da vurgulandı.

Harvey, üç büyük banka şubesine yapılan ziyaretlerde müşterilerin döviz taleplerinin karşılanmasında güçlükler yaşandığını aktardı. İki bankada müşterilerin, şubeler genel müdürlüklerden ikmal bekledikleri için döviz temin edemediği, bir bankada da 5 bin dolar çekme talebinin karşılanamadığı belirtiliyor. Bloomberg’e konuşan şube yetkilileri döviz alım talebinde önemli bir artış olduğunu söyledi.

BDDK BANKALARDAN FAİZ VE DÖVİZ KURU ŞOKUNUN ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİNİ İSTEDİ



BDDK, bankalardan faiz ve döviz kuru şoklarının etkisini, Cumartesi günü yapılan acil toplantıda ele alınacak bulgularla incelemelerini isterken, ülkedeki likidite durumunun da toplantıda ele alınacağı bildirildi.