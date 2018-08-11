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BDDK bankaları toplantıya çağırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.08.2018 07:45 | Son Güncelleme

BDDK’nın Cumartesi günü döviz kurunun rekor kırmasını ve etkilerini konuşmak üzere bankalarla toplantı yapacağı açıklandı. Cuma günü TL, dolar karşısında yüzde 17 civarında değer kaybederken pek çok bankanın müşterilerinin döviz talebini karşılayamadığı belirtiliyordu.

BDDK bankaları toplantıya çağırdı

Bloomberg’de yayımlanan Benjamin Harvey imzalı habere göre Cuma günü dolar talebini karşılamakta sıkıntı yaşayan bankalar, bugün İstanbul’da BDDK yetkilileriyle acil bir toplantı yapacak.

Cuma günü TL’nin dolar karşısında yüzde 17 civarında değer kaybetmesinin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ( BDDK ) bankalar ile bir toplantı yapacağı bildirildi. Haberde bankacılık sektörünün büyük bir çöküş yaşadığı 2001 krizinden sonra TL’de en büyük değer kaybının yaşandığı da vurgulandı.

Harvey, üç büyük banka şubesine yapılan ziyaretlerde müşterilerin döviz taleplerinin karşılanmasında güçlükler yaşandığını aktardı. İki bankada müşterilerin, şubeler genel müdürlüklerden ikmal bekledikleri için döviz temin edemediği, bir bankada da 5 bin dolar çekme talebinin karşılanamadığı belirtiliyor. Bloomberg’e konuşan şube yetkilileri döviz alım talebinde önemli bir artış olduğunu söyledi.

BDDK BANKALARDAN FAİZ VE DÖVİZ KURU ŞOKUNUN ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİNİ İSTEDİ

BDDK, bankalardan faiz ve döviz kuru şoklarının etkisini, Cumartesi günü yapılan acil toplantıda ele alınacak bulgularla incelemelerini isterken, ülkedeki likidite durumunun da toplantıda ele alınacağı bildirildi.

SERMAYE KONTROLÜ KORKUSU

İsmini vermek istemeyen bankacıların, kamunun bir kriz önlemi olarak sermaye kontrolleri gibi yöntemlere başvurulabileceğinden duyulan korkuyla döviz talebinin yükseldiğini doğruladığı aktarıldı. Haberde “Türk hükümeti defalarca sermaye kontrolü yapmayacağını söyledi” ifadesine de yer verildi.

Bazı bankaların, müşteri talebini karşılamak için yurtdışından nakit sipariş vermeye zorlandığı iddia ediliyor. Buna göre Türk bankaları uluslararası bankalara elektronik yabancı para aktarıyor ve daha sonra Türkiye'ye fiziki parayı nakletmek için bir prim ödüyorlar.

Haberde Türkiye’de geleneksel olarak tasarruflarının büyük bir bölümünü yabancı para birimlerinde tutulduğu vurgulanırken güncel BDDK verilerine göre, bankacılık sistemi mevduatının yaklaşık yarısı dolar veya avro olduğuna da işaret edildi.

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