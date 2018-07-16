Benzin’e gece yarısından sonra zam!

EPGİS sosyal medyadan yaptığı duyuruda, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı; 17/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 12 Kuruş/Litre Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” açıklamasını yaptı.





