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Benzin’e gece yarısından sonra zam!

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.07.2018 18:55 | Son Güncelleme

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, benzin'e gece yarısından sonra geçerli olmak üzere 12 kuruşluk bir zam yapılacağı belirtildi. Yeni gelen zam ÖTV'nin aynı oranda indirilmesiyle pompa fiyatlarına yansımayacak.

Benzin’e gece yarısından sonra zam!

EPGİS sosyal medyadan yaptığı duyuruda, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı; 17/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 12 Kuruş/Litre Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” açıklamasını yaptı.

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benzin zam ÖTV

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