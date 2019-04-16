FİNANS

Benzine 22 kuruş, motorine 18 kuruş zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2019 09:24 | Son Güncelleme

Benzinin litresine 22 kuruş, motorine 18 kuruş zam yapıldı, zamlar eşel mobil ile pompa fiyatına yansıtılmadı.

Benzine 22 kuruş, motorine 18 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına 22 kuruş, motorin fiyatına 18 kuruş zam yapılırken, ÖTV'nin azaltılması yoluyla zamların tüketiciye yansımasının önüne geçen eşel mobil sistemi ile pompa fiyatında değişiklik olmadı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 16 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 22, motorinde kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

ÖTV'nin azaltılması yoluyla zamların tükeciye yansımaının önüne geçen eşel mobil sistemi otogazda Mart ortasından itibaren , benzin ve motorinde ise geçen hafta yeniden uygulanmaya alındı.

Bugün itibarıyla benzinin litresinde 29, motorinde 24 otogazda ise 5 kuruş/litre vergi desteği bulunuyor.

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) destekleriyle zamlar fiyatlara yansıtılmamıştı. ÖTV destekleri benzinde Kasım ayı başında, motorinde Kasım ayı sonunda, otogazda ise Aralık ayı başında sıfırlanmıştı.

Eşel mobil sistemi ÖTV'nin azaltılması yoluyla zamları pompa fiyatlarına yansıtmadığı için bütçede ilgili gelir kaleminde gelirlerde düşüşe neden oluyor. Geçen yıl sistemin başladığı Mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği Kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.

KAYNAK:REUTERS

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