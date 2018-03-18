Boğaz’a milli takip sistemi kuruluyor

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin, gemi inşaatında küçük ve orta ölçekli özellik arz eden gemilerde sipariş bazında dünya 23'üncü sıradan 5'inciliğe yükseldiğini söyledi.

Uluslararası Denizcilik Zirvesi'nin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, denizciliği geliştirmek için birçok çalışma yürüttüklerini dile getiren Yıldırım, şunları anlattı: "Ülkemizi limanları vasıtasıyla adeta bir aktarma merkezine dönüştürüyoruz. Ayrıca boğazlarımızın tamamında ve bütün sahil şeridimiz boyunca tamamen yerli ve milli gemi trafik sistemini kuruyoruz, bitirme aşamasına geldik. Bu, denizlerimizde seyreden gemilerin 7/24 uzaktan kumandayla izlenmesi ve muhtemel risklere karşı gerekli müdahalelerin yapılması anlamına geliyor."

ÇOK ÖNEMLİ BİR SEKTÖR

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin ticari ve askeri amaçlı gemi yapımında her türlü yetkinliğe sahip olduğunu vurgulayarak, "Şu anda yerli ve milli kaynaklarımızla dünyanın en büyük anfibi, çıkarma gemilerinden birini ve kendi lojistik gemilerimizi yapabilecek teknolojiye, tecrübeye sahibiz. Hücum gemilerinden denizaltı projesine, sismik araştırma gemilerine kadar birçok projelerin yapımı gerçekleşiyor" dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin deniz hudutlarının uzunluğunun kara hudutlarının 3 katı kadar, 8 bin 483 kilometre olduğunu belirtti. Denizcilik sektörünün kendileri çok önemli olduğunu belirten Yıldırım şöyle devam etti:

"Toplam ihracatımızın parasal değer olarak yüzde 58'i, yük miktarı olarak yüzde 87'sini deniz yoluyla gerçekleştiriyoruz. 46 ülkeyle 62 denizcilik antlaşmamız var. Tersane sayımızı 37'den 78'e çıkardık. 177 adet iyi donatılmış limanımız var. 16 yılda deniz ticaret filomuzdaki gemi sayısı yüzde 167 arttı. Deniz ticareti filo büyüklüğü bakımından 15'inci sıradayız. Büyük yat üretiminde dünya üçüncüsüyüz. Vergisiz yakıt uygulamasıyla özel sektöre yıllık 464 milyon destek verdik."

DENİZCİLİK BÜYÜK BİR SEVDA

Denizciliğin kendisi için ailesinden sonra, "gönlünü dolduran büyük bir sevda"yı ifade ettiğini aktaran Yıldırım, İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra uzun süre iş hayatında kaldığını ve deniz sevdasının kendisini 35 yaşından sonra Dünya Denizcilik Üniversitesi'ne götürdüğünü anlattı. Üniversitenin ardından İstanbul'da çalışmaya başladığını anlatan Yıldırım, "O dönem Cumhurbaşkanımız, kendisi de bir denizci evladıdır, belediye başkanıydı. Kendisinin liderliğinde denizde toplu ulaşım konusunda büyük atılımlar yaptık. Daha sonra siyasette beraber yola çıktık" dedi.

2017 BÜYÜMESİ YÜZDE 7.3 OLACAK

2017'de büyümenin muhtemelen yüzde 7.3 olacağını söyleyen Yıldırım, "Yine büyümede dünyada bir numara olacağız. Türkiye büyümeye, istihdam üretmeye, ihracatını artırmaya devam edecek" dedi. Yıldırım, Türkiye'de son 15 yılda yapılan altyapı projeleri konusunda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yaptığı araştırmaya ilişkin de şu bilgileri paylaştı: "Bölünmüş yollara yapılan yatırım sayesinde 12 yılda, iller arasındaki mesafe en az 1.5 saat kısaldı. İllerin kendi arasındaki ticareti yüzde 40 arttı ve bu yollar sayesinde Türkiye'nin işsizliği ülke bazında yüzde 1 azaldı. Ayrıca bütün iller ihracat yapar hale geldi. Daha az kalkınmış illerden daha fazla kalkınanlara göçler durdu ve tersine göç başladı."

YERLİ İNSANSIZ SAVAŞ BOTU GELİYOR

Zirvede konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Denizcilik alanında uluslararası arenada çok önemli bir konumdayız. Denizciliğe yön veren ülkelerden biriyiz" dedi. Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, amaçlarının Türkiye'nin yat bağlama kapasitesini 2023'te 50 bine çıkarmak olduğu bilgisini verdi. İnsansız savaş botları geliştirilmesi üzerine küçük çaplı çalışmalar yaptıklarını söyleyen HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise "Her türlü kara, hava, deniz araçlarının insansız olması kaçınılmaz. Dünya buraya gidiyor" dedi.