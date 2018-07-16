Bütçe, haziranda 26 milyar TL açık verdi

2017 yılı Haziran ayında 13,7 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Haziran ayında 25,6 milyar TL açık verdi. Aynı dönemde 23,2 milyar TL faiz dışı açık verildi. 2017 yılı Haziran ayında 12,5 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2018 yılı Haziran ayında 23,2 milyar TL faiz dışı açık verildi.
2018 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 oranında artarak 51,5 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 33,8 oranında artarak 77,2 milyar TL olarak gerçekleşti.
2018 yılı Haziran ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 oranında artarak 42,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 32,6 oranında artarak 74,8 milyar TL oldu.
6 aylık açık 46,1 milyar TL
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 25,2 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 46,1 milyar TL açık verdi. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1,8 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 12,3 milyar TL faiz dışı açık verildi.
2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 oranında artarak 353,6 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 23,2 oranında artarak 399,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
2018 yılı Ocak-Haziran döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 oranında artarak 294,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 23 oranında artarak 365,9 milyar TL oldu.
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