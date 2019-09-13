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Cari denge temmuzda 1,16 milyar fazla verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2019 10:06 | Son Güncelleme

Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 445 milyon dolar oldu.

Cari denge temmuzda 1,16 milyar fazla verdi

Bir önceki yılın Temmuz ayında 2 milyar 178 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 158 milyon ABD doları fazla verdi. Foreks anketinde beklenti 1,3 milyar dolar fazla verileceği yönündeydi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 4 milyar 445 milyon ABD doları fazla verdi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.421 milyon ABD doları azalarak 2.524 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 959 milyon ABD doları artarak 4.277 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2.430 milyon ABD doları artarak 4.585 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 637 milyon ABD doları tutarında artarak 3.297 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 145 milyon ABD doları artarak 665 milyon ABD doları olmuştur.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 73 milyon ABD doları artarak 138 milyon ABD dolarına yükselmiştir.


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Cari işlemler hesabı temmuz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
valla bizim evde cari zarar oluyor habire. senin açıkladığın istesiğin kadar fazla versin. yalan dolanla iş yapma
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