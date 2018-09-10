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Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında son 9 yılın rekoru kırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2018 13:52 | Son Güncelleme

Türkiye, çekirdeksiz kuru üzüm sektöründe; 2017/2018 sezonunu, 279 bin 343 ton karşılığı 452 milyon 498 bin dolarlık ihracatla geride bıraktı. Kuru üzüm ihracatı yüzde 8 artış gösterdi.

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında son 9 yılın rekoru kırıldı

Türkiye, çekirdeksiz kuru üzüm sektöründe; 2017/2018 sezonunu, 279 bin 343 ton karşılığı 452 milyon 498 bin dolarlık ihracatla geride bıraktı. Kuru üzüm ihracatı yüzde 8 artış gösterdi.

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, 2016/17 sezonunda 270 bin ton karşılığı 419 milyon 159 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı miktar bazında son 9 yılın rekoru olarak tarihteki yerini alırken, bir diğer güzel gelişme ise; Uzakdoğu ülkelerine yapılan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatındaki büyük artış oldu.

Uzakdoğu ülkelerine ihracat yüzde 42 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre; 31 Ağustos tarihinde tamamlanan 2017/2018 sezonunda Türkiye, çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında son 9 yılın rekorunu kırarken, Uzakdoğu ülkelerine yapılan ihracattaki artış dikkati çekti. Uzakdoğu ülkelerine yapılan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı yüzde 42’lik artışla 34 milyon 349 bin dolardan, 48 milyon 944 bin dolara yükseldi. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında Uzakdoğu ülkelerinin payı yüzde 8’den yüzde 11’e çıktı. Japonya, 9 milyon 652 bin dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı ile Uzakdoğu ülkeleri içinde zirvede yer alırken, Japonya’ya kuru üzüm ihracatımız bir önceki sezona göre yüzde 190 artış gösterdi. Çin’e gerçekleştirilen kuru üzüm ihracatı ise; yüzde 181’lik artışla 2 milyon 269 bin dolara geldi. Tayvan’a 2016/2017 sezonunda 38 bin dolarlık kuru üzüm ihraç edilmişken, 2017/2018 sezonunda yüzde 3 binlik artışla 1 milyon 211 bin dolara fırladı. Tayland, Singapur, Vietnam, Güney Kore kuru üzüm ihracatında önemli artış gösteren ülkeler arasında yer aldı.

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Celep: “Türk üzümünü prestij ürün olarak pazarlıyoruz”

Çekirdeksiz kuru üzümün Türkiye’nin ihracatta prestij ürünlerinden biri olduğunu belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, 2017/2018 sezonunu başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını, 2018/2019 sezonunda Türk üzümünün daha katma değerli ihracatı için pazarlama çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından, 2018/2019 sezonu çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin 261 bin ton açıklandığını hatırlatan Birol Celep, “Türk ihracatçısı geçen sezon 310 bin ton açıklanan rekoltenin 280 bin tonunu ihraç etti. İç piyasadaki tüketimi de göz önüne aldığımızda çok sınırlı stokla yeni sezona girdik. 261 bin ton rekolte Türk ihracatçısının rahatlıkla pazarlayabileceği bir miktar. Döviz kurlarındaki değişim nedeniyle ithalatçılardan gelecek fiyat indirin baskısına boyun eğmeden hareket ederek üretici, tüccar, ihracatçı ve tüketicinin memnun olacağı bir fiyat seviyesinde Türk üzümünü dünyaya sunmalıyız” diye konuştu.

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İngiltere ihracatta açık ara lider

Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında İngiltere 118 milyon 35 bin dolarlık tutarla açık ara liderliğini bu yılda sürdürdü. İngiltere’yi 52 milyon 519 bin dolarlık tutarla Almanya, 47 milyon 903 bin dolar ile Hollanda takip etti. Avrupa Birliği, Türkiye’nin ihraç ettiği çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 78’ini satın aldı. Avrupa Birliği ülkeleri dışında en fazla çekirdeksiz kuru üzüm ihraç ettiğimiz ülkeler 26 milyon 10 bin dolar ile Avustralya, 18 milyon 113 bin dolarla Kanada ve 9 milyon 652 bin dolarlık üzüm ihracatı ile Japonya oldu.

Afrika ülkeleri Türk üzümü ile tanıştı

2017/2018 sezonunda Türk üzümünün varlık gösterdiği bir diğer pazar ise; Afrika oldu. 2016/2017 sezonunda 1 milyon 813 bin dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm sattığımız Afrika ülkelerine, 2017/2018 sezonunda yüzde 289’luk rekor artışla 7 milyon 52 bin dolarlık kuru üzüm ihraç etme başarısı gösterdik. Fas, 3 milyon 93 bin dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı ile Afrika ülkeleri arasında ilk sırada yer alırken, Cezayir’e 1 milyon 924 bin dolarlık, Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ise; 1 milyon 186 bin dolarlık Türk üzümü ihraç edildi. İHA

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Anahtar Kelimeler:
kuru üzüm ihracat Afrika ingiltere

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