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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2019 fındık taban fiyatı belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.07.2019 13:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, Levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2019 fındık taban fiyatı belli oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Erdoğan, kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, Levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

KAYNAK:AA

'ORDULU FINDIK ÜRETİCİLERİ:'AÇIKLANAN RAKAM,BEKLENTİMİZİN DE ÜZERİNDE'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, fındık fiyatlarını açıklamasının ardından Ordulu üreticiler fiyattan çok memnun olduklarını belirterek açıklanan rakamın beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındık fiyatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’da açıklandı. Üreticilerin dört gözle beklediği fiyatlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda 2019 için fındık taban fiyatını açıkladı. Buna göre yüzde 50 randıman Giresun kaliteli fındığın taban fiyatı 17, levant kalite fındığın kilogramı ise 16 lira 50 kuruştan alınacak. Erdoğan ayrıca, 700 bin rekolte beklendiğini belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisinin(TMO), Kurban Bayramı’ndan hemen sonra alım yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sevindirici haberi vermesinin ardından Ordulu üreticiler, açıklanan fiyatın beklediklerinden daha yüksek olduğunu belirtti. Bazı üreticiler, akıllarındaki fiyatın en az 15 lira olduğunu ifade ederek Erdoğan’ın açıkladığı rakamın oldukça yüksek olduğunu dile getirdi. Fındığın, kendileri için en önemli geçim kaynağı olduğunu aktaran üreticiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Levant fındık Giresun fındığı taban fiyat

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