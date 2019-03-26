FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni destek müjdesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2019 14:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek için yeni bir destek programını hayata geçireceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni destek müjdesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçireceklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına 25 lira destek ödemesi yapılıyor. Buna ilave olarak, önümüzdeki yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapmaya başlayacağız.

Yeni projemizle küçükbaş hayvan varlığını 84 milyona yükseltmeyi, kişi başına da en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz."

KAYNAK:AA

PARTNERTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldıTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldı
Tanzim satış ürünleriyle ilgili yeni karar!Tanzim satış ürünleriyle ilgili yeni karar!
Mahkemeden emsal karar: Lüks cipin parasını geri aldıMahkemeden emsal karar: Lüks cipin parasını geri aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük baş hayvan yetiştiriciliği destek

En Çok Okunan Haberler

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Bakan'dan kredi ve destek ödemesi!

Bakan'dan kredi ve destek ödemesi!

Amerika'da kuşkonmaz yedi hayatı değişti

Amerika'da kuşkonmaz yedi hayatı değişti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Okuyucu Yorumları 5 yorum
oda kesin tarla zenginlerine küçük baş hayvanı 1000 üzeri olanlara olur demedi demeyin
hayvancılığı bitiren siz yurtdışından tonlarca et ithalatı yapan siz şimdi kalkmış destek vereceğiz diyor
SEÇİM....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanzim satışla ilgili yeni karar! Artık marketlerde de satılacak

Tanzim satış ürünleriyle ilgili yeni karar!

Tüketici mahkemesinden 'bozuk Land Rover' kararı

Mahkemeden emsal karar: Lüks cipin parasını geri aldı

Elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri açıklandı

Elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri açıklandı

Uber Careem’i 3.1 milyar dolara satın alacak

Uber rakibini satın alacak

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altın alacaklar dikkat!

Bitcoin 4 bin doların altına indi

16 Mart’tan bu yana ilk kez o rakamı gördü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.