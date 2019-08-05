Doğu'nun 'gözde' kurbanlıkları otomobil fiyatına alıcı bekliyor

Türkiye'de hayvancılığın yoğun şekilde yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satışı hareketliliği arttı.

Söz konusu kentlerde belirlenen alanlara kurbanlıklarını getiren besiciler, hayvanlarını yetiştirmek için harcadıkları emeğin karşılığını almak için vatandaşlarla kıyasıya pazarlıklar yapıyor.

Besiciler tarafından, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ağırlıkları 1 ton ve üzerindeki büyükbaş hayvanlar ikinci el otomobil fiyatına satışa çıkarıldı.

'PAŞA' VE 'KRAL' PAZARIN GÖZDESİ

Erzurum'da ağırlıkları bir ton 200'er kilo olan "Paşa" ve "Kral" ismi verilen kurbanlıklar, Aziziyle ilçesindeki Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'nda en çok dikkati çeken kurbanlıklar oldu.

Her biri için 32 bin lira satış bedeli belirlenen kurbanlıkları gören vatandaşlar da bu hayvanların fotoğrafını çekti.

"Paşa" ve "Kral" isimli kurbanlıklarını pazara getiren besici Erdal Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlıkların toplam ağırlıklarının yaklaşık 2 ton 400 kilogram olduğunu söyledi.