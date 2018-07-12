FİNANS

Doğuş Grubu'ndan, hisse satış açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.07.2018 14:41 | Son Güncelleme

Doğuş Grubu, refinansman görüşmelerinde müzakerelerin son aşamaya yaklaştığını duyururken; son günlerde Garanti Bankası hisselerinde yaşanan sert düşüşle ilgili grubun herhangi bir hisse satışının söz konusu olmadığını belirtti.

Doğuş Grubu'ndan, hisse satış açıklaması

Garanti Bankası hisseleri hafta başından dünkü kapanış seviyesine göre 3 günde yüzde 19 geriledi. Söz konusu dönemde bankacılık endeksindeki düşüş yüzde 14.5, BIST-100 endeksindeki kayıp ise yüzde 7.5 olarak gerçekleşti. Bazı haber sitelerinde şirketin kredi yeniden yapılandırma sürecinde yaşanan zorluk nedeniyle Garanti Bankası hissesi satışı yaptığı yer aldı ancak Doğuş grubu bu haberleri yalanlamış oldu.

Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Garanti Bankası hisselerindeki yüzde 20'ye yaklaşan sert düşüşün, hatta bu sebeple Borsa'daki genel düşüşün sebebinin Ferit Faik Şahenk'in ve dolayısıyla Doğuş Grubu'nun Garanti Bankası nezdindeki hisselerinin satışına bağlı olduğu yorumları yapılmakta ve üstelik bu yorumlar, refinansman konusundaki görüşmelerin olumsuz yönde sonuçlandığı iddiasına bağlanmaktadır" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu iddiaların tamamı maksatlı ve gerçeklere aykırı olup, 22 Mart 2017 tarihinde BBVA'ye Garanti Bankası'nın yüzde 9.95 hissesinin satışından sonra, Grubumuzun yeddinde kalan sembolik hisse oranı yüzde 0.05'tir ve üstelik bu kadar az sayıdaki hisse içinden bile herhangi bir satış gerçekleştirilmemiştir. Bu miktarın dışında, Grubumuzun Merrill Lynch veya başka bir kuruluş nezdinde bulundurulmakta olan herhangi bir hissesi de yoktur. Olmayan bir hissenin, satışının da mümkün olamayacağı tereddütsüzdür. Dolayısıyla son 16 aydır hiçbir Garanti Bankası hissesi satmayan bir grubun, banka hisselerinin düşüşünden sorumlu olarak gösterilmesi, sorunlu bir yaklaşımın ürünüdür."

Açıklamada ayrıca, Ferit Şahenk'in ve dolayısıyla Doğuş Grubu'nun Garanti Bankası nezdindeki hisselerini sattığı yönündeki yorumların, refinansman konusundaki görüşmelerin olumsuz yönde sonuçlandığı iddiasına bağlandığına da işaret edildi.

Açıklamada, "Refinansman görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonlandığı bilgisi de bütünüyle gerçek dışı olup, taraflarının tüm iyi niyeti ile müzakereler son aşamasına dahi yaklaşmıştır" denildi.

Doğuş Grubu, kredi yapılandırması için bankalarla görüşmeler yürütüyor. Doğuş Holding'in kısa vadeli kredileri, 2017 sonu bilançosuna göre 7.5 milyar lira düzeyinde. Bu tutar yıl sonu resmi euro kuruna göre 1.7 milyar euroya karşılık geliyor. Holdingin toplam kredi borcu ise 23.5 milyar lira, yani 5.2 milyar euro seviyesinde.

Reuters'ta 9 Temmuz'da yer alan ve kaynaklara dayandırılan bir haberde, "Doğuş Grubu'nun kredi yapılandırması için bankalarla görüşmesi devam ederken, 2 milyar euro civarı olan yeniden yapılandırmaya tabi olacak kredi vadesinin 4-6 yıla uzatma konusunda bankalar anlaşmaya çalışıyor ancak bankaların vade konusunda uzlaşamaması süreci geciktiriyor" denilmişti. REUTER

PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi 10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi
Patates fiyatına 'yazlık hasat' freni Patates fiyatına 'yazlık hasat' freni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ferit şahenk doğan holding hisse

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

Akaryakıtta fiyatları etkileyecek marj artış talebi

Akaryakıtta fiyatları etkileyecek marj artış talebi

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

İmar Barışı'nda toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı

İmar Barışı'nda toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

Patates fiyatına 'yazlık hasat' freni

Patates fiyatına 'yazlık hasat' freni

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.