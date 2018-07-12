Doğuş Grubu'ndan, hisse satış açıklaması

Garanti Bankası hisseleri hafta başından dünkü kapanış seviyesine göre 3 günde yüzde 19 geriledi. Söz konusu dönemde bankacılık endeksindeki düşüş yüzde 14.5, BIST-100 endeksindeki kayıp ise yüzde 7.5 olarak gerçekleşti. Bazı haber sitelerinde şirketin kredi yeniden yapılandırma sürecinde yaşanan zorluk nedeniyle Garanti Bankası hissesi satışı yaptığı yer aldı ancak Doğuş grubu bu haberleri yalanlamış oldu.
Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Garanti Bankası hisselerindeki yüzde 20'ye yaklaşan sert düşüşün, hatta bu sebeple Borsa'daki genel düşüşün sebebinin Ferit Faik Şahenk'in ve dolayısıyla Doğuş Grubu'nun Garanti Bankası nezdindeki hisselerinin satışına bağlı olduğu yorumları yapılmakta ve üstelik bu yorumlar, refinansman konusundaki görüşmelerin olumsuz yönde sonuçlandığı iddiasına bağlanmaktadır" denilerek şu ifadelere yer verildi:
"Bu iddiaların tamamı maksatlı ve gerçeklere aykırı olup, 22 Mart 2017 tarihinde BBVA'ye Garanti Bankası'nın yüzde 9.95 hissesinin satışından sonra, Grubumuzun yeddinde kalan sembolik hisse oranı yüzde 0.05'tir ve üstelik bu kadar az sayıdaki hisse içinden bile herhangi bir satış gerçekleştirilmemiştir. Bu miktarın dışında, Grubumuzun Merrill Lynch veya başka bir kuruluş nezdinde bulundurulmakta olan herhangi bir hissesi de yoktur. Olmayan bir hissenin, satışının da mümkün olamayacağı tereddütsüzdür. Dolayısıyla son 16 aydır hiçbir Garanti Bankası hissesi satmayan bir grubun, banka hisselerinin düşüşünden sorumlu olarak gösterilmesi, sorunlu bir yaklaşımın ürünüdür."
Açıklamada ayrıca, Ferit Şahenk'in ve dolayısıyla Doğuş Grubu'nun Garanti Bankası nezdindeki hisselerini sattığı yönündeki yorumların, refinansman konusundaki görüşmelerin olumsuz yönde sonuçlandığı iddiasına bağlandığına da işaret edildi.
Açıklamada, "Refinansman görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonlandığı bilgisi de bütünüyle gerçek dışı olup, taraflarının tüm iyi niyeti ile müzakereler son aşamasına dahi yaklaşmıştır" denildi.
Doğuş Grubu, kredi yapılandırması için bankalarla görüşmeler yürütüyor. Doğuş Holding'in kısa vadeli kredileri, 2017 sonu bilançosuna göre 7.5 milyar lira düzeyinde. Bu tutar yıl sonu resmi euro kuruna göre 1.7 milyar euroya karşılık geliyor. Holdingin toplam kredi borcu ise 23.5 milyar lira, yani 5.2 milyar euro seviyesinde.
Reuters'ta 9 Temmuz'da yer alan ve kaynaklara dayandırılan bir haberde, "Doğuş Grubu'nun kredi yapılandırması için bankalarla görüşmesi devam ederken, 2 milyar euro civarı olan yeniden yapılandırmaya tabi olacak kredi vadesinin 4-6 yıla uzatma konusunda bankalar anlaşmaya çalışıyor ancak bankaların vade konusunda uzlaşamaması süreci geciktiriyor" denilmişti. REUTER
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