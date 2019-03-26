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Dolar kuru ne kadar? İşte dolarda son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2019 22:03 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta cuma günü 5,84'e çıkarak sert bir yükseliş yaşayan dolar/TL yeni haftada düşüşte. Güne 5,60 seviyelerinde başlayan Dolar/TL akşam saatlerinde hızlı bir şekilde düşerek 5,38 seviyesine kadar geriledi.

Dolar kuru ne kadar? İşte dolarda son durum

Bankalararası piyasalarda dolar/TL gündüz saatlerinde en düşük 5,46 seviyelerine işlem gördü.

Saat 21.45 itibarıyla Dolar/TL 5.41 seviyesinde işlem görüyor. Piyasa kapanışı sonrası sert satışlar gören dolar, Cuma günkü ani yükseliş öncesi rakamların da altını 5.38'i gördü.

Merkez Bankası'nın adımları sonrası kurdaki yukarı yönlü hareket frenlendi.

Euro/TL, piyasa kapanışı sonrası yapılan işlemlerde 6,14 seviyelerini gördü.

Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin destek, 5,61 ve 5,75 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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