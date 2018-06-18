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'Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandı'

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.06.2018 14:09 | Son Güncelleme

Batman'da basın toplantısı düzenleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomiyle ilgili endişeleri giderdiklerini belirtirken, dolardaki yükseliş için de "Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandı" dedi.

'Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandı'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Batman'da düzenlediği basın toplantısında siyaset ve ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Petrolleri Kristal Park'ta gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şimşek, hükümetin terörle mücadelede büyük bir başarı yakaladığını söyledi. Suriye'nin devlet olma niteliğini kaybetmiş olduğunu ve bu nedenle terör örgütleri için verimli bir alana döndüğünü ifade eden Şimşek, "Terör örgütleri, Türkiye'yi hedef tahtasına oturtmuştu. Türkiye bu terör koridorunu kırdı, yıktı. Türkiye'nin aktif bir şekilde operasyonları dışarı taşıması, sınıra örülen duvar, teknoloji ve hükümetimizin kararlığı bir araya gelince, onlardan gelen tehditler önemli bir ölçüde bertaraf edildi. Irak'ta da boşluklar var. Orayı terör örgütleri kullanıyor. Yine hükümetimiz son ederce kararlı ve şu anda Kuzey Irak'ın içlerine kadar terörle mücadele operasyonu söz konusu. Bu konuda kararlıyız" diye konuştu.

"Asla ve asla ne Irak'taki ne Suriye'deki Kürt kardeşlerimizle asla bir sorunumuz yok" diye sözlerini sürdüren Şimşek, "Tam aksine oradaki Kürt kardeşlerimizin hep yanında olduk. Mesela Kuzey Irak'ta DEAŞ terör tehdidi çıkınca, Kuzey Irak yönetimine, peşmergeye en güçlü desteği Türkiye vermiştir. O konuda da kararlıyız. Benzer şekilde bizim Suriyeli Kürt kardeşlerimizle asla bir sorunumuz olmaz. Esed, Kürtlere zulmederken, kimlikleri dahi vermemişken Cumhurbaşkanımız girişimlerde bulunup, gerçekten oradaki Kürt kardeşlerimizin kültürel hakları ve diğer birtakım haklarının verilmesi noktasında uğraşmıştır. Dolayısıyla ne Afrin, ne de başka bölgelerde Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Sadece Türkiye'ye yönelik terör tehdidine karşı bir mücadele, yaşamsal tehditleri durdurmak için bir çaba söz konusudur.Teknoloji sayesinde terörle mücadele sonuç vermiştir, şu anda ciddi bir başarı çok, güçlü bir çaba söz konusudur" dedi.

'DOLAR, TÜM PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA DEĞER KAZANDI'

Ekonomik gelişmelerle ilgili de konuşan Mehmet Şimşek, doların tüm para birimleri karşısında değer kazandığına dikkat çekti. Şimşek, şunları söyledi:

"Amerika'da faizler yükseliyor. Amerika Merkez Bankası, daha önce bastığı paraları şimdi piyasadan çekiyor, yani bilanço küçültüyor. Bunun üzerine Amerika'da bir vergi reformu yapıldı. Aslında vergi reformu demek, vergi indirimi. O da bütçe açığını artırdı. Artan bütçe açığını finanse etmek için Amerikan hazinesi daha çok dolara borçlanıyor. Bir taraftan Amerikan Merkez Bankası dolar likiditesini kısıyor, faizini yükseltiyor, bir tarafta ise Amerika hazinesi daha çok dolar talep ediyor. Bu da küresel dolar likitidesini olumsuz etkiyor. Yıl başından bu yana, dolar tüm para birimleri karşısında değer kazandı. Dolayısıyla birinci trend dış kaynaklı. Bu politika çerçevesinde ikinci faktör de, Türkiye tabii petrol fiyatlarında artışta olumsuz etkilenen bir ülke. Yani Türkiye'nin gerek enflasyonu gerekse cari açığı, artan petrol fiyatları nedeniyle olumsuz etkilendi. Bu da yatırımcı beklentilerine olumsuz yansıdı. Üçüncü olarak tabii ki bir seçim arifesindeyiz"

'ENDİŞELERİ GİDERİYORUZ'

Dolardaki gelişmelerin kürsel bazda olduğunu da ifade eden Şimşek, "Tabii bu dönemde erken seçim kararı piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Erken seçim kararı aldığımızda, piyasalar ilk anlamda çok önemli bir tepki verdi. Fakat ilginç bir zamanlama ile reyting kuruluşları, en azından bir tanesi, Türkiye'nin notunu düşürünce bu endişeler arttı. Bu piyasayı olumsuz bir havaya soktu. Para politikasının duruşuna ilişkin birtakım endişeler de vardı. İşte 'maliye politikası acaba çok mu gevşer seçim öncesinde' diye birtakım endişeler ortaya çıktı. Tabii biz bu endişeleri gideriyoruz. Dış kaynaklı küresel trendler bir kere herkesi etkiler. Ama Türkiye kaynaklı endişeleri biz giderdik. Merkez Bankası para politikasında normalleşmeye gittik. Merkez Bankası, çok güçlü bir tepki verdi. Politikayı sadeleştirdi. Çok net olarak şu anda hem içeride hem dışarıda takdir ediliyor. Oradaki endişeler giderildi. Maliye politikasına ilişkin endişelerde biz çıktık dedik ki 'Bu yersiz, çünkü Ak Parti hükümetleri döneminde Türkiye'de 12 yerel ve genel seçim, cumhurbaşkanlığı, referandum yapıldı'. Dolayısıyla bütün bunların sonucunda, Türkiye bütçe açığını her zaman kontrol altında tutmuştur. Türkiye'nin kamu borcu, milli gelire oranla yüzde 28 gibi oldukça düşük düzeydedir. Dolayısıyla bu noktada bir kaygıya gerek yok" diye konuştu.

'GELİR REFORMU MECLİS'TE BEKLİYOR'

Kısa vadede verdikleri vaatlerin karşılığının olduğunu vurgulayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şunları kaydetti:

"Emeklimize iki ikramiye, 3 bin 600 gösterge, 65 yaş üstü aylıklar için yapılan artış; bunların tamamının maliyeti 30 milyarın altında. Şimdi biz bunu kısa vadede, 1-1.5 yıl bir perspektifle, imar barışı yapılanmasında zaten bu kadar gelir, hatta daha fazla gelebilir ama orta ve uzun vadede hedefimiz tabii ki yeni hükümet sistemi ile birlikte kamu harcamalarının azaltılması. Kamuda tasarruf zaten esastır. Her zaman için o yaklaşım içinde olduk. Ama özellikle bakanlık sayısının azaltılması; bakın Ak Parti iktidara geldiğinde yanlış hatırlamıyorsam 36 bakanlık vardı. Şimdi biz onları azalttık. 10 bakanlık daha da azaltılabilir mi diye bir çalışma var. Gerçekten bakanlık sayısı azaltıldığı zaman, her konuda kamu harcamaların kısılması demektir. Buna ilaveten bizim bir gelir reformu Meclis'te bekliyor. O reformda vergiyi tabana yaymayı amaçlıyoruz. Birtakım imtiyazlar var, birtakım vergi istisnaları var, onları kaldırıp vergiyi tabana yaymasını sağlayacak mekanizmalar, şimdi bunun sayesinde kalıcı bir şekilde bu harcamayı telafi edebiliriz. Yani seçim vaatlerini telafi edebiliriz. O nedenle kamu maliyesiyle ilişkin endişeler yersiz, para politikalarına endişesini giderdik. Dış kaynaklı tabii bu şok, o da büyük ihtimalle çok kalıcı olmaz." DHA

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