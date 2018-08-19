Dövizdeki hareketlilik kurbanlık fiyatlarını etkilemeyecek!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık satışlarında hareketlilik yaşanıyor. Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarlarında küçükbaş kurbanlık fiyatları bin ile 2 bin 500 TL, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 5 bin ile 15 bin TL arasında değişiyor. Son dönemde dövizdeki kur artışının fiyatlara yansımadığı belirtildi.

TARIM-KOOP Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, kurdaki artışın fiyatları etkilemeyeceğini belirterek, hayvanları yüksek fiyata satmaya çalışan satıcılara karşı vatandaşları uyardı. Kurbanlıkların yetiştirilmesi sırasındaki harcanan giderlerin, kurdaki artış öncesi yapıldığını belirten Özkurnaz, şöyle konuştu:

"Küçük ve büyükbaş kurbanlıklarımız zaten satışa sunulmuştur. Bu nedenle kurban fiyatlarına baktığımızda bin lira ile 2 bin 500 lira küçükbaşta, büyükbaşlarda da kilosuna göre ve bakımına göre özellikle bölgemizde, dağda yetişen, doğal beslenen hayvanlarımızın kilosu az olduğundan, 5 bin ile 15 bin liraya kadar fiyatlandırılıyor. Besiye çekilen hayvanlarımızda yapılan masraflar belli. Belli bir fiyat ile hayvanlar alınmış, bunların besileri belli bir şekilde yapılmış. Bu nedenle doların yükselmesi, euronun yükselmesi kurbanda satılacak hayvanların fiyatlarını etkilemez. Zaten üreticimiz de önceden hayvanların besisini hazırlamıştır. Üreticimizin kaybı olmayacak. Kurban kesecek bireylerin de herhangi bir zararı olmayacak. Et fiyatları da belli şu an piyasada."