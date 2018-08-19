FİNANS

Dövizdeki hareketlilik kurbanlık fiyatlarını etkilemeyecek!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2018 11:41 | Son Güncelleme

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği (TARIM-KOOP) Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, dövizdeki artışın kurban fiyatlarını etkilemeyeceğini söyledi.

Dövizdeki hareketlilik kurbanlık fiyatlarını etkilemeyecek!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık satışlarında hareketlilik yaşanıyor. Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarlarında küçükbaş kurbanlık fiyatları bin ile 2 bin 500 TL, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 5 bin ile 15 bin TL arasında değişiyor. Son dönemde dövizdeki kur artışının fiyatlara yansımadığı belirtildi.

dovizdeki-hareketlilik-kurbanlik-fiyatlarini-etkilemeyecek_7931_dhaphoto2

TARIM-KOOP Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, kurdaki artışın fiyatları etkilemeyeceğini belirterek, hayvanları yüksek fiyata satmaya çalışan satıcılara karşı vatandaşları uyardı. Kurbanlıkların yetiştirilmesi sırasındaki harcanan giderlerin, kurdaki artış öncesi yapıldığını belirten Özkurnaz, şöyle konuştu:

"Küçük ve büyükbaş kurbanlıklarımız zaten satışa sunulmuştur. Bu nedenle kurban fiyatlarına baktığımızda bin lira ile 2 bin 500 lira küçükbaşta, büyükbaşlarda da kilosuna göre ve bakımına göre özellikle bölgemizde, dağda yetişen, doğal beslenen hayvanlarımızın kilosu az olduğundan, 5 bin ile 15 bin liraya kadar fiyatlandırılıyor. Besiye çekilen hayvanlarımızda yapılan masraflar belli. Belli bir fiyat ile hayvanlar alınmış, bunların besileri belli bir şekilde yapılmış. Bu nedenle doların yükselmesi, euronun yükselmesi kurbanda satılacak hayvanların fiyatlarını etkilemez. Zaten üreticimiz de önceden hayvanların besisini hazırlamıştır. Üreticimizin kaybı olmayacak. Kurban kesecek bireylerin de herhangi bir zararı olmayacak. Et fiyatları da belli şu an piyasada."

dovizdeki-hareketlilik-kurbanlik-fiyatlarini-etkilemeyecek_7931_dhaphoto5

'YERLİ ÜRETİM YAPTIĞIMIZ ZAMAN DOLAR KURBANI ETKİLEMEZ'

Çanakkale'de kurulan pazarda yetiştirdiği kurbanlık hayvanları satan Yusuf Türkan (20), "Döviz kurunun kurban fiyatlarını etkilememesinin nedeni, kurbanlıları kendi arpamızla, yoncamızla besliyoruz. Fenni yem vermiyoruz, fenni verdikleri için diyorlar ki kurbanlarda dolar artacak. Böyle bir şey yok. Dolar kurundaki artışın Türkiye'de kurbanlıklar ile hiçbir alakası olmadığını düşünüyorum. Ben kendim üretici olarak, bu hayvanları 3 ay önce alıyorum. Yonca ile besliyorum. Arpa ile besliyorum. Kendi yerli üretimimizi yaptığımız zaman hiçbir şekilde dolar kuru, kurbanı etkilemez” dedi.

DHA

PARTNERZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlarZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
THY Genel Müdürü Ekşi'den bilet fiyatı müjdesi!THY Genel Müdürü Ekşi'den bilet fiyatı müjdesi!
SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacakSGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar döviz euro kurban bayramı kurban fiyatları kurbanlık

En Çok Okunan Haberler

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

THY Genel Müdürü Ekşi'den bilet fiyatı müjdesi!

THY Genel Müdürü Ekşi'den bilet fiyatı müjdesi!

50 bin küçükbaşın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlanıyor

50 bin küçükbaşın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlanıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir?

Dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
THY Genel Müdürü Ekşi'den bilet fiyatı müjdesi!

THY Genel Müdürü Ekşi'den bilet fiyatı müjdesi!

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Çeyrek ve gram altın ne kadar? 17 Ağustos cuma güncel altın fiyatları yorumları

Çeyrek ve gram altın ne kadar? 17 Ağustos cuma güncel altın fiyatları yorumları

Tüketici Güven Endeksi Ağustos’ta geriledi

Tüketici Güven Endeksi Ağustos’ta geriledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.