'e-Devlet'te günde 3 milyon kişi işlem yapıyor'

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında faaliyet gösteren SAP ile Capital Dergisi iş birliğiyle düzenlenen "Dijital Dönüşüm Zirvesi '19" JW Marriott Otel'de başladı.

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin takım işi olduğunu belirterek, "En sondaki çıktıyı alabilmemiz için en baştaki girdiyi kontrol ediyor olabilmeniz gerekiyor. Türkiye bu noktada müthiş bir gayret gösteriyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Şen, Türksat'ın e-Devlet'ten hizmetlerin kolay bir şekilde sunulmasını sağladığına dikkati çekerek, "e-Devlet'te 578 kurumdan bilgileri 42 milyon insana sunuyoruz. Şu anda e-Devlet'te günde 3 milyon kişi ortalama 2,7 işlem yapıyor, bu ayda 200 milyonun üzerinde işlem demek." ifadelerini kullandı.

Türksat'ın 3 uydusu olduğunu aktaran Şen, bu uydular sayesinde 118 farklı ülkede 3,5 milyar insana ulaşıldığını anlattı. Şen, Ar-Ge çalışmaları kapsamında uydu tarafında yurt dışına bağımlılığı azaltmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

'DİJİTAL DÖNÜŞME KAYITSIZ KALMAK İMAKNSIZ'

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan da dijital dönüşümün bir ekosistem oluşturulmasıyla birçok kurumun iş birliğinde yaygınlaşarak gerçekleştiğini vurguladı.