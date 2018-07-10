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e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.07.2018 13:52 | Son Güncelleme

E-Devlet üzerinden yeni hizmet ve sorgulamalar vatandaşların erişimine açıldı.İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması, Dernek Sorgulama, İcra Dosyası Sorgulama, Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama ve Tarihçeli Yerleşim Yeri Ve Diğer Adres Belgesi sorgulma ve Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama hizmetleri artık e-devlet'te. İşte son yeniliklerin detayı...

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

Yüzlerce hizmeti barındıran E-Devlet'in bünyesine yeni hizmetler eklendi. İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması, Dernek Sorgulama, İcra Dosyası Sorgulama, Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama ve Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama hizmetleri Bundan sonra E-devlet sisteminden görülebilecek.

İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması

Bu hizmeti kullanarak, imar kurallarına aykırı yapılarınız için kayıt başvurusunda bulunabilir ve başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.

Dernek Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak, sorgulanan kelimeyi içeren isimde dernek olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz.

İcra Dosyası Sorgulama

Bu hizmet aracılığı ile yurt içi mahkemelerde adınıza açılmış ve taraf olduğunuz icra dosyalarını listeleyebilir ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak, doğum yardımı almak için yaptığınız başvurunun sonuçlarını ve(ya) aldığınız doğum yardımı için yaptığınız itirazların sonuçlarını sorgulayabilirsiniz..

Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez veri tabanındaki Tarihçeli Yerleşim

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Anahtar Kelimeler:
E-Devlet İmar barışı doğum yardımı adres belgesi icra dosyası

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