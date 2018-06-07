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Ekonomiden kötü haber! Türkiye faizlerde dünya dördüncüsü oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.06.2018 21:43 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, son bir ayda ikinci kez faiz artırımı kararı alarak politika faizini 125 baz puan artırdı. Böylece politika faizi yüzde 17.75'e yükseldi. Türkiye, böylece dünyada faiz oranı en yüksek dördüncü ülke oldu.

Ekonomiden kötü haber! Türkiye faizlerde dünya dördüncüsü oldu

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17.75'e yükseltti.

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ AÇIKLAMASI

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16.5'ten yüzde 17.75'e yükseltilmesine karar vermiştir. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğilimine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korurken iç talep daha ılımlı seyretmektedir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca Para Politikası Kurulu'nun, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar verdiği, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği belirtildi.

23 MAYIS'TA DA FAİZ ARTIRMIŞTI

Kurul 23 Mayıs'ta kurun yükselmesine karşı harekete geçerek geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,5'ten 16,5'e yükseltmişti.

Merkez Bankası daha sonra da para politikasında sadeleştirme sürecini tamamlamaya karar vermiş ve artık piyasayı Geç Likidite Penceresi faizinden değil politika faizinden fonlayacağını açıklamıştı.

TÜRKİYE, DÜNYANIN EN YÜKSEK FAİZ VEREN 4. ÜLKESİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun son kararı sonrası Türkiye dünyada en yüksek faizi veren 4. ülke konumuna yükseldi.

Dünyada en yüksek faiz veren ilk 3 ülke ise şöyle:

1- Arjantin: Yüzde 40
2- Venezuela: Yüzde 21.7
3- İran: Yüzde 18
4- Türkiye 17.75

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