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Elektrik faturalarında SMS dönemi başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.09.2018 13:57 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun mayısta yaptığı düzenlemeyle elektrik sözleşmelerinde yeni bir döneme girildi. Abonelik süresi kısalırken ödenmemiş fatura için de artık SMS atılacak. Yeni düzenlemeden yararlanılması için tüketicilere iletişim bilgilerini güncel tutmaları yönünde çağrı yapıldı.

Elektrik faturalarında SMS dönemi başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), geçtiğimiz mayısta Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişikliğe gitmişti.

Bu değişiklikle birlikte elektrikte, abonelik sözleşmesinin aynı gün içinde tamamlanması ve ödenmemiş fatura bilgisinin aboneye SMS yoluyla iletilmesi gibi tüketicinin hayatını kolaylaştıracak düzenlemelere imkan tanınmıştı.

Hatırlatma yapıyor

Yönetmelikle birlikte yeni döneme girildiğini söyleyen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Elektrik sözleşmesi başvuru ve elektriğin bağlanma süreleri kısaldı. Ayrıca tüketici her konuda anında bilgilendiriliyor. Artık unutulan ödenmemiş fatura yüzünden elektrik kesilmiyor. Çünkü işlem yapmadan önce SMS’le tüketiciye faturası hatırlatılıyor” dedi.

Bilgileri güncelleyin

Şirket olarak 4.5 milyondan fazla tüketiciye hizmet verdiklerini dile getiren Halit Bakal, şöyle devam etti: “Yapılan değişik sayesinde tüketici elektrik hizmetleri konusunda hemen her adımda bilgilendiriliyor. Bu bilgi akışının yerine getirilebilmesi için gerekli olan teknik altyapımız hazır. Ancak; tüketicilerin de iletişim bilgilerini güncel tutmaları gerekiyor."

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik sözleşmeleri fatura SMS

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