EPDK ucuz doğal gaz ithalatı için düğmeye bastı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPDK ve sektör paydaşlarının iş birliğinde uzun süren çalışmalarla hazırlanan ve yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanacak olan "Spot Boru Gazı İthalatı Hakkında Usul ve Esaslar"a ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Daha ucuz fiyatlarla kısa dönemli gaz ticaretini düzenleyen çalışmanın Türkiye enerji sektörünün geleceği için büyük önem taşıdığını belirten Yılmaz, böylece ithalat serbestliğinin önünün açılmasıyla dünyadaki düşük doğal gaz fiyatlarından anlık olarak yararlanılabileceğini söyledi.

Doğal gazda arz ve kaynak çeşitliliğinin artmasıyla piyasanın daha dinamik hale geleceğini dile getiren Yılmaz, "Özellikle vurgulamak isterim ki bu düzenleme sadece sektörümüze katkı sağlamayacak, aynı zamanda ortaya çıkacak fiyat rekabeti tüketicilerimizin cebine de yansıyacak." diye konuştu.

Yılmaz, piyasanın serbestleşmesi ve gelişen ticaretle Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi olma hedefine emin adımlarla yürüdüğünü ifade ederek, "Bu kritik düzenlemede emeği geçen başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez olmak üzere bakanlığımıza, BOTAŞ'a, sektör temsilcilerimize ve kurumumuz çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.