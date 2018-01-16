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EPDK usulsüz faturanın hesabını soracak

16 Ocak 2018 14:07

EPDK Başkanı geçen yılki elektrik tüketiminin 2018 yılı için belirlenen tarifeden faturaya yansıtılması durumunda bunun hesabını soracaklarını söyledi.

EPDK usulsüz faturanın hesabını soracak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bazı abonelerin geçen yılın son günlerindeki elektrik tüketimlerinin yeni yıl tarifesi üzerinden fatura edildiği iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
EPDK Başkanı Yılmaz, tüketim döneminin bir aydan daha uzun süreli belirlenmesinin ve fiyatlarda artış olmasının, tüketicinin daha yüksek tarifeden faturalandırılmasına neden olamayacağını söyledi.
 
Elektrik tedarik şirketlerini uyaran Yılmaz, faturaların elektriğin kullanıldığı dönemde yürürlükte olan tarifeye göre hesaplanması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, "Fatura hesaplama metodolojimiz ve mevzuatımız çok açık ve nettir. Geçen yılki elektrik tüketimi, 2018 yılı için belirlenen tarifeden faturaya yansıtılamaz. Aralık ve ocak ayına denk gelen tüketimler, daha yüksek olan yeni tarife üzerinden değil, her iki ayın ortalama bedelleri üzerinden ve ilgili gün geçerli olan fiyat dikkate alınarak hesaplanmalı. Aykırı işlem yapan şirketlere bunun hesabını sorarız." ifadelerini kullandı.
 
"Şirketlere ve EPDK'ya başvurun"
 
Yılmaz, kendilerine yeni tarife üzerinden usulsüz fatura kesildiğini değerlendiren tüketicilerin dağıtım şirketlerine itirazlarını yapmaları gerektiğini, sorunlarının çözülmemesi halinde ise EPDK'ya yazılı olarak başvurabileceklerini bildirdi.
 
Tüketicilerin haklarının yenilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Kurumun web sitesine koyduğumuz fatura hesaplama modülünü de bu amaçla geliştirdik. Mevzuata aykırı hareket eden şirketler olursa EPDK olarak gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olması gereken elektrik zammının, bu tarihten önceki faturalara da yansıtıldığı"nı iddia etmiş, mağduriyetin giderilmesini istemişti. AA
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Okuyucu Yorumları10 yorum
  • 32 Oy
    asıl biz size soruyoruz ??? dağıtım bedeli ne??? TRT payı benim rızam olmadan neden kesiliyor?? Allah katında bunun hesabını elbet soracağız
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  • 31 Oy
    Sormız mı bence sorar ama nasıl? daha geçen ben başkentgazı faturalı abone iken abonelik iptalinde 600tl mkadar olan güvence bedelimi vermediği için şikayet ettim. EPDK şirketi haklı buldu. En son tüketici hakem heyetine şikayet ettim bakalım onlar ne diyecekler.
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  • 20 Oy
    EPDK Faturaya 10 veya 20 tl fazla yazılmış vatandaşa şöyle yap böyle yap diye akıl veriyorsunuz. Bütün aboneler tükettiğinin iki katını ödüyor kaç sene oldu bilmem ben 75 tl tüketip 150 tl ödüyorum buna bir çare bulun
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  • 18 Oy
    DANIŞIKLI DÖVÜŞ YAPMAYA DEVAM EDİN HESAP SORSALARDI ÖZELLEŞTİRMEYE GİTMEZLERDİ BUNA ANCAK SENİN GİBİ DÜŞÜNENLER İNANIR...
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  • 15 Oy
    15 tl fazla gelmiş bana rp tl masraf yap gününü öldür o kadar km yol yap diyorsunda bu şirketlere ne hesap soracaksın halk düşmanı hükümet
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  • 10 Oy
    gecin bu ayakları gecen yıl epdk denilen kuruma enerjisa hakkında şikayet için müraccat ettim hiç bir halt yemediler tüketicinin yanındalarmış peh...
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  • 6 Oy
    Şöyle olmalı. Şirket mesela abonenni 100 tl lik faturanı 150 tl mi yaptı. hem haksızlık düzeltilmeli. hemde şirket aboneye yanlış kesilen faturadan 150 tl tazminatı ayrıca ödemeli. Bunun önüne ancak böyle geçilir. Noluyor apkd dosyayı inceliyor. haklısın diyor. şirkete ceza kesiyor. Yani şirket aboneye haksızlık ediyor. Epdk cezasını kendine tahsil ediyorsa burada bir yanlışlık vardır.
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  • 6 Oy
    70 tl geliyodu. bugun konuatum Zorluyla. Zamli tarifeyi gecirmisler. 110 tl geldi. Kaçak degil alnimizin aki. oderiz lakin boyle duzgun odeyenide odullendir
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  • 1 Oy
    Vatandaşa niye yük yapıyorsunuz. Miktarı belirleyip, böyle bir adaletsizlik varsa gelecek faturalardan mahsup edilmesini sağlarsınız bu kadar kolay.
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  • 1 Oy
    70 tl gelen elektrik 100 geldi, 90 gelen gaz 120 geldi.hersey gul gulistanlik degilmi,vur garibanin sirtina.yandaslarindan 0 vergi al. Ayip.
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