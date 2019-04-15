Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda konut kredilerinde yaşanan artışa değinerek, Türkiye genelinde satışı gerçekleştirilen konutlar içerisinde ipotekli konut satış payının son 6 yılda yüzde 40'lardan yüzde 20'lere gerilediğini bildirdi. Geçen yıl satılan 1 milyon 375 bin 398 adet konutun yüzde 20'sine denk gelen 276 bin 820 adedinin ipotekli olarak el değiştirdiğini, bu rakamın son yıllarda görülen en düşük oran olduğunu aktaran Akbal, yüksek faizler nedeniyle söz konusu rakamların bu yıl da düşük seyrettiğini, halihazırda en düşük kredi faizinin yüzde 1,28 olduğunu, bu oranı uygulayan birkaç bankanın da her talebe cevap veremediğini söyledi. Konut kredisinde bankaların ortalamasının yüzde 1,5 civarında olduğunu, bu oranların tüketiciye büyük yük getirdiğini ifade eden Akbal, yüksek faizler nedeniyle vatandaşların 28 yıldır süren faizsiz konut edinme sistemine yöneldiğini kaydetti. Akbal, "Yüksek konut kredisi faizi ve bunun getirdiği yük başta olmak üzere istenilen gelire sahip olamama ve faiz hassasiyeti gibi nedenlerle son yıllarda faizsiz konut edindirme sistemine talep patladı." dedi.

'50 BİN AİLE FAİZSİZ KONUT EDİNDİRME SİSTEMİ İLE EV SAHİBİ OLDU' Eyüp Akbal, tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sisteminin tamamen kişinin bütçesine göre plan çizdiğini, bu sayede ev almanın kolaylaştığını ifade ederek, Türkiye'de bugüne kadar 500 bin ailenin, faizsiz konut edindirme sistemi ile ev sahibi olduğunu aktardı. Akbal, devamla şunları kaydetti: "2017'de 27 binlerde olan faizsiz konut satışı, geçen yıl yüzde 110 artışla 60 bin adede çıktı. Sistem sayesinde faiz, peşinat ödemeden ev sahibi olunabiliyor. Sistem aracılığıyla satılan konut adedi toplamın yüzde 4'üne denk geliyor. Katılım bankacılığının da toplam sistemdeki payı yüzde 5'e yaklaşmış durumda. Aslında birbirleri ile paralel gidiyorlar. Faizsiz konut sistemiyle satılan ev oranının hızlıca artacağını düşünüyorum." Fuzulev'in, geçen yıl 21 bin kişiyi faizsiz sistemle konut sahibi yaptığını bildiren Akbal, Türkiye'nin her ilinde hizmet verdiklerini söyledi. 'BU SİSTEMİN KORUNARAK GÜVENCE ALTINA ALINMASI GEREKİR' Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, Türkiye'de ev sahipliği oranının yüzde 73'ten yüzde 60'lara gerilediğini, kiracıların oranının ise yüzde 18'den yüzde 26'ya yükseldiğini belirterek, konut fiyatlarının özellikle 2010-2015'te hızlı artması sonrası insanların ev almakta zorlandığını vurguladı.

Akbal, "Türkiye'de halihazırda eve ihtiyacı olan, faizsiz sistemle konut alabilecek 5 milyon aile var." dedi. Banka kredilerinin ortaya koyduğu sonuca göre bir yerine 3 ödendiğini, faizsiz konut edindirme sisteminin ise bunun tersine hareket ettiğini ve tüketicinin, öz kaynaklarıyla bu sistem sayesinde ev sahibi olabileceğini anlatan Akbal, faiz veya kredi ödemeden, ekstra borçlanmadan ev sahibi olunabileceğini, vatandaşın isteği üzerine planlama yapılabildiğini ve Türkiye'nin her yerinde ev sahibi olma şansı bulunduğunu söyledi. Akbal, "Tüketici, istediği projeden ev sahibi olabiliyor. Taksit oranını, taksit sayısını ve toplam ödeyeceği ücreti belirliyor. 40 aydan 240 aya kadar taksitle ev sahibi olunabiliyor. Biz tüketiciden sadece evin maliyetinin yüzde 6-8,5'u arasında katılım bedeli alıyoruz." diye konuştu. Sektörün faizsiz ev almak isteyenler için çok başarılı bir enstrüman sunduğunu ifade eden Akbal, bu sistemin korunarak güvence altına alınması gerektiğini kaydetti. 'TOPLAM ÖDENEN ÜCRET EN AZ YARI YARIYA FARK EDİYOR'

Eyüp Akbal, faizsiz sistemle alınan konutların ortalama 170 bin lira olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Şu anda bankaların sunduğu en düşük aylık kredi oranı yüzde 1,28. Ancak bu bankalar her başvurana da kredi kullandırmıyor. Bankaların ortalama konut kredisi oranı ise yüzde 1,5'larda... 200 bin liralık bir ev için 10 yıl vadeyle kredi çektiğimizi düşünelim. En az 40 bin lira peşinat ödeyeceğimiz için 160 bin lira kredi çekiyoruz. Yüzde 1,28 faiz oranıyla 10 yıl vadeli bir krediye toplamda 314 bin lira ödüyoruz. Buna 40 bin liralık peşinatı da eklersek 354 bin lira... Bu rakamı, Türkiye'deki bankalarda ortalama olan yüzde 1,68 ile kredi çektiğimizde toplam 414 bin lira ödüyoruz. Faizsiz konut edindirme sisteminde ise 200 bin liralık ev, yüzde 9 katılım bedeli ile 218 bin liraya mal oluyor. Bizim sistemde ilk ayda da çekilişle ev çıkabilir ancak çıkmazsa en geç vadenin yarısında, 60. ayda kişi evini alıyor. Kredili ev almak ile faizsiz sistemde konut edinmek arasında toplam ödenen ücret en az yarı yarıya fark ediyor. Kredi ile bir ev alınan parayla, faizsiz sistemde 2 ev alınabiliyor."