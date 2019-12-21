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Fatih Altaylı'nın yerli otomobil pozuna yaptığı yorum olay oldu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.12.2019 14:35 | Son Güncelleme

Fatih Altaylı, brandayla örtülü yerli otomobilin önündeki tanıtım fotoğrafı için "Çok tanıtım gördüm, çok lansman gördüm. Hiçbirinde önden çekilmiş böyle bir fotoğraf görmedim." dedi.

Fatih Altaylı'nın yerli otomobil pozuna yaptığı yorum olay oldu!

Türkiye'nin ilk yerli otomobili 27 Aralık 2019 cuma günü tanıtılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobili yapan 5 iş adamıyla poz verdi, gündeme oturdu.

Varank'ın paylaştığı fotoğraflarda yerli otomobillerin üzeri brandayla örtülüydü. İkinci fotoğrafta ise yerli otomobili yapaniş adamları ve TOBB'un başkanı yer alıyor.

Herkesin merak ettiği yerli otomobille ilgili bu paylaşım Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın da gündemindeydi. Altaylı, fotoğraf için şu ifadeleri kullandı;

"Çok tanıtım gördüm, çok lansman gördüm. Hiçbirinde önden çekilmiş böyle bir fotoğraf görmedim.
Fotoğrafa bakınca 21. Yüzyılın otomobili geliyor diye bir heyecana kapılmadım, tam aksine 'Bozulmuş bir otomobili kaldırıp götürmeye gelmiş' bir gruba rastladım."

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fatih altaylı yerli otomobil

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