Fed yetkilisinden 'faiz' açıklaması

Kaplan, ABD ve küresel ekonomilerdeki görünüme ilişkin "Ekonomik Durum ve Para Politikası Duruşu Değerlendirmesi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 1,5-1,75 aralığında tutmaya karar verdiğini hatırlatan Kaplan, "ABD ekonomisine yönelik temel görüşüme dayanarak, yüzde 1,5-1,75 aralığındaki federal fon oranlarının genel hatlarıyla uygun olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"YAKINDAN İZLEYECEĞİM"

Kaplan, 2020'de faiz oranlarında bir hareket beklemediğini belirterek, bu görüşünün yıl boyunca ABD ekonomisindeki gelişmelerle revize edilebileceğini bildirdi. Kaplan, "Bu bağlamda, çeşitli ekonomik gelişmeleri yakından izleyeceğim ve özellikle koronavirüsün ABD ile küresel ekonomileri nasıl etkileyeceğini değerlendirmeye devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

ABD ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 2-2,25 oranında büyümesini öngördüklerine işaret eden Kaplan, bu tahminlerinin küresel büyümenin yavaş bir seyir izlemeye devam edeceği yönündeki beklentilere dayandığını aktardı.