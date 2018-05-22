FİNANS

Fitch'ten Türkiye'ye uyarı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.05.2018 14:41 | Son Güncelleme

Fitch Ratings, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB ile ilgili yaptığı değerlendirmeye istinaden, "Türkiye'nin para politikası bağımsızlığında daha büyük aşınma, Türkiye'nin ülke kredi profili üzerinde daha da baskı yaratır" uyarısını yaptı.

Fitch'ten Türkiye'ye uyarı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının haziran ayında yapılacak seçimlerden sonra keyfi politika yapımı ve politika öngörülebilirliğinin baskı altına girmesi olasılığını gündeme getirdiğini belirtti.

Fitch ayrıca bu durumu daha zorlu küresel finansman koşullarının Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının yarattığı kırılganlığı test edeceği bir zamanda gelmesi muhtemel olduğunu belirtti.

Erdoğan Londra'da Bloomberg TV'de yer alan konuşmasında, "Tabii ki TCMB bağımsızlığı söz konusudur. Ama TCMB bağımsızlığının gereği ile kalkıp, herhalde yürütmenin başı olan bir başkanın burada vermiş olduğu sinyalleri bir kenara koyacak hali yok. O da buna göre değerlendirmelerini yapacaktır. Adımlarını ona göre yapacaktır. Ben bunun gelecek için çok isabetli adımların atılmasına vesile olacağına inanıyorum" demişti. Bu açıklamalar son dönemde dolar/TL'deki yükselişte önemli bir etken olarak gösterildi.

Dolardaki güçlenme eğilimi, ABD faizlerinin yüzde 3 üzerinde seyretmesi gibi küresel nedenlerin yanı sıra Erdoğan'ın başkanlık sistemi ile para politikası üzerindeki etkinliğini artıracağına yönelik söylemleri gibi lokal nedenler de kuru baskılıyor.

TCMB'nin TL'deki değer kaybı sonrasında piyasalardaki gelişmeleri yakından izlediğini ve gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladığına işaret eden Fitch açıklaması şöyle devam etti:

"Yaşanan son gelişmeler bizim, TCMB'nin kurdaki zayıflığa yanıt verme istekliliğinin devam ettiği görüşümüzü değiştirmedi. Geçtiğimiz ay yapılan faiz artırımı (TCMB'nin) sıkılaşan global finansal şartlar ve yükselen petrol fiyatlarının, Türkiye'de seçim kampanyası ile bir araya gelmesinden kaynaklı risklerin bilincinde olunduğuna işaret etti. Türkiye'nin para politikası bağımsızlığında daha büyük aşınma, Türkiye'nin ülke kredi profili üzerinde daha da baskı yaratır"

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" demişti.

Sadece para politikası değil...

Fitch'in bugün yayınladıgı raporda Türkiye'deki para politikasının siyasi sınırlamalara maruz kaldığı ancak merkez bankasının bağımsızlığının sınırlanmasının politika etkinliğini ve karar alma ortamındaki riskleri artırdığı belirtilerek "Erdoğan'ın faizle ilgili açıklamaları sadece para politikası değil genel ekonomik politikanın da seçim sonrası öngörülebilirliğini azaltıyor" denildi.

Raporda ayrıca "Para politikasının bağımsızlığının daha fazla zedelenmesi özellikle ülkenin dış finansman üzerindeki baskılara ve makroekonomik ortamdaki bozulmaya katkıda bulunması ya da daha geniş ekonomi politikası oluşturma kredibilitesine ve ülkenin iş ortamına zarar vermesi halinde, Türkiye'nin kredi notu görünümü üzerinde daha fazla baskı oluşturacaktır" denildi.

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fitch merkez bankası

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