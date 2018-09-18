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Fiyat etiketlerinde yeni dönem!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.09.2018 08:58 | Son Güncelleme

Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde, Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilecek şekil, logo veya işaretleri kullanmak zorunlu olacak. Etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek. Uygulama 15 gün sonra başlayacak.

Fiyat etiketlerinde yeni dönem!

Ticaret Bakanlığı'nın "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretleri kullanma zorunluluğu getirildi. Etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek.

Ayrıca, etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunlu tutuldu.

Kullanılacak etiketlerin tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak. Yönetmelik 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Etiket Ticaret Bakanlığı yönetmelik

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