Fiyatı 250 liraya kadar çıkıyor

Karadeniz Bölgesinde özellikle fındık bahçelerinde ve diğer tarlalarda yabancı ot olarak bulunan ısırgan bitkisinin, kimyasal yollarla imha edilmesi istenmediğinden, Akkaya köyünde yaşayan bayanlar organize edilerek ısırgan bitkisi toplatıldı. Toplanan ısırganlardan da katma değeri yüksek ürünler elde edilmeye başlandığını ifade eden Köy Muhtarı Kılıç, Akkaya köyünün kadınlarının ısırgan otu liflerinden iplik elde ederek çorap ve süs eşyaları örmeyi başardığını söyledi. Köyün kadınları kendilerine destek verilmesi halinde ısırgan otu tekstilinin yöre ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.



Akkaya köyü Muhtarı Fahrettin Kılıç, "Isırgan otu, artık ekonomiye kazandırılıyor. İnsan sağlığına olan bin bir çeşit faydasıyla bilinen ısırgan otu, artık Türk ekonomisine de katkı sağlıyor. Sekiz kişi ısırgan üretiminde çalışıyor, hediyelik ısırgan otundan üretime başladık. Ürünlerimizin fiyatları 20 TL ile 250 TL arasındadır. Isırgan otundan kazak, çorap, bere, şal, dizlik, bileklik her türlü siparişe göre üretim yapıyoruz” dedi.



Isırgan oto üreticilerinden Elmas Kılıç ise, ısırganın sadece yemeğini yapmasını bildiklerini dile getirerek, "Sonra bir duyum aldık ki ısırgan ipliğinden yapılan ürünler çok para ediyormuş. Bunun üzerine bizim arazilerde de çok ısırgan olduğu için mahalleden sekiz arkadaşla bu işe başladık. Topladığımız ısırganları bir çok defa deneme yanılma yöntemiyle liflerini ayırıp iplik yapmayı başardık. İlk denememizde de çorap bileklik, atkı gibi bir çok ürün elde etmeyi başardık. Şimdi destek bekleyerek bunu ekonomiye dönüştürmek istiyoruz. Yetkililerden bir proje yaparak destek vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.İHA