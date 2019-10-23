FİNANS

Giresun'da fındık fiyatı 16,50 liraya yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, serbest piyasada fındığın 16,50 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Giresun'da fındık fiyatı 16,50 liraya yükseldi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, serbest piyasada fiyatta yaşanan yükselişin devam ettiğini belirtti.

Pazardaki rakamın Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Giresun kalite için uyguladığı 17 liralık alım fiyatına yaklaştığını ifade eden Karan, "Geçtiğimiz aylarda düşüş yaşanan fiyat yeniden toparlandı ve yükselişe geçti. Bugün pazarda fındık 16,50 liradan işlem görüyor." diye konuştu.

Karan, yaptıkları hesaplara göre 2019 rekoltesinin yüzde 60'ının el değiştirdiğini, çiftçinin elinde yüzde 40'lık fındık kaldığını kaydederek, "Çiftçimize, bundan sonraki süreçte kafasındaki fiyat oluştuğu zaman fındığını satmasını öneriyoruz. İlerleyen süreçte ne olacağını bilemiyoruz. Üreticimiz fındığının değerini daha iyi bilir." ifadesini kullandı.

KAYNAK:AA

PARTNER Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor
ÇAYKUR'dan önlem! Çıkışını durdurduÇAYKUR'dan önlem! Çıkışını durdurdu
Av köpekleri ile bulunuyor!Av köpekleri ile bulunuyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Giresun fındık Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan fiyat

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

Uyarı geldi! Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar

Uyarı geldi! Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar

Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı

Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı

Bakan Selçuk'tan önemli istihdam açıklaması

Bakan Selçuk'tan önemli istihdam açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk Akımı Projesi’nde tarihi an

Türk Akımı Projesi’nde tarihi an

ÇAYKUR çay çöpünün çıkışını durdurdu

ÇAYKUR'dan önlem! Çıkışını durdurdu

Av köpekleri ile bulunan trüf mantarının kilosu bin 500 TL

Av köpekleri ile bulunuyor!

'1 milyon 150 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik'

Bakan Selçuk'tan önemli istihdam açıklaması

Üreticisinin yüzünü güldürdü!Tescilli 'Şebin cevizi'nde yüksek rekolte

Üreticisinin yüzünü güldürdü!

Bakan açıkladı! 'Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı'

Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.