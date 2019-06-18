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Hurda araç indirimi için süre çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.06.2019 13:32 | Son Güncelleme

Hurda araç indirimi tutarının 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasının otomotiv sektörüne fayda sağlayacağı ve sıfır araç satışlarını artıracağı belirtilerek, uygulamanın süresiz devam edilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

Hurda araç indirimi için süre çağrısı

Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği (ÖTASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Günay Dar, hurda araç indirimi tutarının 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasının otomotiv sektörüne fayda sağlayacağını ve sıfır araç satışlarını artıracağını belirterek, "Ancak süresi yıl sonunda dolacak uygulama devam etmeli." dedi.

Dar, AA muhabirine, hurda araçlardaki ÖTV indirimi tutarını 10 bin liradan 15 bin liraya çıkaran düzenlemeyi değerlendirdi.

Yeni kanunla vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan sıfır araçlar için hurda teşvikinde ÖTV indiriminin 15 bin lira olarak uygulanacağını ifade eden Dar, hafta sonu yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 70 bin-120 bin lira aralığındaki sıfır araçlar için ÖTV indirim tutarının 12 bin lira olacağını, 120 bin liranın üstündeki araçlara ise ÖTV indiriminin uygulanmayacağını söyledi.

Dar, vergisiz fiyatı 70 bin liranın altındaki araç sayısının az olması nedeniyle hurda teşviki oranının 70 bin lira ile 120 bin lira aralığındaki araçlar için de artırılması gerektiğini bildirdi.

Bu uygulamanın otomotiv sektörüne her yönüyle fayda sağlayacağını, sıfır araç satışlarını artıracağını vurgulayan Dar, "Süresi yıl sonunda dolacak hurda araç teşviki süresiz devam etmeli." diye konuştu.

Dar, sıfır araç satışlarında düşüşe sebep olan en büyük etkenin kredi faiz oranlarının yüksekliği olduğunu, bu nedenle de hurda teşviki uygulamasının büyük bir önem taşıdığını dile getirdi.

'ÖTV ORANLARI DA İNDİRİLSİN'

Otomotiv sektöründe yıllık satışlarda yüzde 55'lere varan daralma yaşandığını ve hurda araç teşvikinin bu satışlarda ivme yaratacağını belirten Dar, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dahil olmak üzere, otomotiv sektöründe daralma ve ekonomik kısıtlamalar yaşanırken, sektörün büyümesi için hükümetler, tüm üretici ve distribütörlerin elini taşın altına koyması zorunlu hale gelmiştir. Devletin otomobil satışlarından elde ettiği ÖTV oranlarında hurda teşvik dışında indirime gidilmesi, yıllık toplam araç satışını artıracaktır. Devletin kasasına girmeyen ÖTV miktarının, vergilerdeki azalmaya rağmen araç sayısının artmasıyla yükseleceği göz ardı edilmemelidir."

Uygulama kapsamına giren 16 yaş ve üstü yaklaşık 7,7 milyon araç bulunduğunu aktaran Dar, bu araçların kirleticilik vasfı yanında ağır hasarlı olarak kullanılmaya devam edilmesinin trafik kaza riski oranlarını yükselteceğini söyledi. AB ülkelerinde mevcut araçların yıllık ortalama yüzde 6'sının hurdaya ayrıldığını ancak Türkiye'de bu oranın binde 2'lerde kaldığını belirten Dar, "Hurda teşviki, bu oranların artmasını sağlayacaktır. Düzenleme, elektrikli ve hibrit araçların kullanımının yaygınlaştırılması, dizel araçların trafikten kademeli olarak çekilmesi açısından önem taşıyor. Ekonomik döngünün gereği olan eski araçların trafikten çekilerek sıfır araçların trafiğe sokulması, ekonomi, çevre ve insanımız açısından fayda sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Araçların hurdaya ayrılması sürecinde, denetim-kontrol eksikliğinden dolayı yaşanan sıkıntılara da değinen Dar, "Hurdaya ayrılacak araçlar kişi ya da kurumlarca evrak bazında işleme tabi tutulmakta, ömrünü tamamlamış araç geçici depolama alanlarına getirilmemekte, arındırma-söküm yapılmadan süreçler yasal çevre mevzuatına uygun olmayan şekilde devam etmektedir." dedi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Hurda araç indirimi Avrupa Birliği ÖTV

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