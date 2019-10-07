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İbrahim Urlulu Özsüt marka hisselerinin tamamını geri aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.10.2019 15:03 | Son Güncelleme

İbrahim Urlulu, Özsüt hisselerinin tamamını, 2014 yılında satın alan Infinity Invest Holding’den geri alarak, Özsüt Yönetim Kurulu Başkanlığını yeniden üstlendi.

İbrahim Urlulu Özsüt marka hisselerinin tamamını geri aldı

İbrahim Urlulu, Özsüt hisselerinin tamamını, 2014 yılında satın alan Infinity Invest Holding’den geri alarak, Özsüt Yönetim Kurulu Başkanlığını yeniden üstlendi.

Yönetimi yeniden devralmasına ilişkin olarak bir açıklama yapan İbrahim Urlulu, "Artık Türkiye’ye mâl olan markamızın yönetimini, ilk günkü heyecan ve sevgiyle, yeniden devralmış bulunuyorum. Milyonları kucaklayan büyük bir aile olan Özsüt’ün yönetimine geçerek yuvaya dönmüş olmak beni duygulandırıyor. Yönetimde yaşanan değişimler artık geçmişte kaldı. Öncelikli hedefim, geçmişte yaşanan hataları değerlendirerek telafi edilmesini sağlamak olacak. Özsüt’ü daha da ileriye taşımak için sabırsızlanıyor, en iyi bildiğim işe geri dönmenin heyecanını yaşıyorum" dedi.

Özsüt’ün 1938 yılında İzmir Kemeraltı’nda başlattığı tatlı serüveni, bugün 45 ilde 155’in üzerinde mağazası, üç bine yakın çalışanı ve on binlerce misafiriyle sürüyor. STP Gıda altında bayilik sistemiyle faaliyetlerini büyüten Özsüt, geleneksel tatları yurt dışında ki mağazalarına da taşıyor. Bu doğrultuda, Azerbaycan’da bulunan mağazanın yanı sıra, başkent Bakü’de iki mağaza daha açıldı. Özsüt’ün ürün gamı içinde pasta, sütlü ve şerbetli tatlılar, unlu mamuller, dondurma, kaymak, çikolata, kahve, Türk ve dünya mutfağından özel lezzetler yer alıyor.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Urlulu Özsüt hisseleri Infinity Invest Holding

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