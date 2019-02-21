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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 27 bin personel alınacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.02.2019 10:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi.

KAYNAK: AA

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