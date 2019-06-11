FİNANS

İcradan satılık hastane

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2019 10:23 | Son Güncelleme

Trabzon'da 4 milyon 300 bin TL değerindeki Özel Clinart İnternational Hastanesi 23 uzman hekim kadrosu ile yarı fiyatına icradan satışa çıkarıldı.

İcradan satılık hastane

Trabzon’da 4 milyon 300 bin TL değerindeki Özel Clinart İnternational Hastanesi 23 uzman hekim kadrosu ile yarı fiyatına icradan satışa çıkarıldı.

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnamede, hastaneye ait 23 uzman hekimi ile beyin cerrahi, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, göğüs cerrahisi, nöroloji, onkoloji gibi spesifik cirısu yüksek branşların bulunması dikkat çekiyor. 75 yatak kapasitesi bulunan hastanenin ruhsat devrinin haciz yolu ile el değiştirilmesi sağlık bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilecek. İhale 21 Haziran 2019 tarihi saat 11.15’de Trabzon Adliyesi’nde gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icraburada.com genel müdürü Caner Çakı, “Bu tür ihalelere az da olsa rastlamak mümkün. Bu ihale sonrası ruhsat düzenlemesi Sağlık Bakanlığı uhdesinde olacaktır. İhaleye katılan gerçek kişinin doktor olma zorunluluğu bulunmaktadır. İhaleye tüzel kişi katılıyor ise ortaklarından en az birinin doktor olma zorunluluğu bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

PARTNERYiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar! Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar!
Altın alacaklar kritik seviyeye dikkatAltın alacaklar kritik seviyeye dikkat
Vatandaşa uyarı: İndirimde son 20 günVatandaşa uyarı: İndirimde son 20 gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Özel Clinart İnternational Hastanesi icra

En Çok Okunan Haberler

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Dolar yönünü çevirdi! İşte son durum...

Dolar yönünü çevirdi! İşte son durum...

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Kilosu 35TL! Gelen almadan gitmiyor

Kilosu 35TL! Gelen almadan gitmiyor

Bu otelin dünyada eşi benzeri yok!

Bu otelin dünyada eşi benzeri yok!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneş yerine sisle olgunlaşan çilekler toplanıyor

Güneş yerine sisle olgunlaşıyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Altın alacaklar kritik seviyeye dikkat

KDV ve ÖTV indirimlerinde son 20 gün

Vatandaşa uyarı: İndirimde son 20 gün

Bu otelde duş 15 euro, 4 saatlik oda 80 euro

Bu otelin dünyada eşi benzeri yok!

Silvan Tüneli verimli toprakları suyla buluşturacak

Dev proje başladı!

Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi ile 20 milyar lira tasarruf ve 100 bin istihdam öngörüyoruz

Bakan müjdeyi verdi! 100 bin kişiye istihdam

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.