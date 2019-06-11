İcradan satılık hastane

Trabzon’da 4 milyon 300 bin TL değerindeki Özel Clinart İnternational Hastanesi 23 uzman hekim kadrosu ile yarı fiyatına icradan satışa çıkarıldı.

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnamede, hastaneye ait 23 uzman hekimi ile beyin cerrahi, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, göğüs cerrahisi, nöroloji, onkoloji gibi spesifik cirısu yüksek branşların bulunması dikkat çekiyor. 75 yatak kapasitesi bulunan hastanenin ruhsat devrinin haciz yolu ile el değiştirilmesi sağlık bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilecek. İhale 21 Haziran 2019 tarihi saat 11.15’de Trabzon Adliyesi’nde gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icraburada.com genel müdürü Caner Çakı, “Bu tür ihalelere az da olsa rastlamak mümkün. Bu ihale sonrası ruhsat düzenlemesi Sağlık Bakanlığı uhdesinde olacaktır. İhaleye katılan gerçek kişinin doktor olma zorunluluğu bulunmaktadır. İhaleye tüzel kişi katılıyor ise ortaklarından en az birinin doktor olma zorunluluğu bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.



KAYNAK:İHA

