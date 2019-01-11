FİNANS

İddaa ihalesi yeniden düzenlenecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2019 10:04 | Son Güncelleme

Kamuoyunda "İddiaa" olarak bilinen Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli Ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılmasına ilişkin ihale açıldı.

İddaa ihalesi yeniden düzenlenecek

Kamuoyunda "İddiaa" olarak bilinen Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli Ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılmasına ilişkin ihale açıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ihale ilanına göre, ihaleye 11 Şubat'a kadar teklif verilebilecek. Geçici teminat bedeli ise 318.9 milyon lira olarak belirlendi.

Daha önce 27 Kasım'da düzenlenen ihaleye, Turkcell'in bağlı ortaklığı Inteltek teklif veren tek şirket olmuş; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı da "rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle ihaleyi iptal etmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, isteklilerin, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis işlerinde, bugün itibarıyla beş yıl geriye doğru asgari toplam bir yıl yurt içinde veya dışında en az 500 bayiden oluşan bayi ağını işletmiş olduğuna ve bu bayiler aracılığı ile en az 3 milyar TL tutarında yıllık hasılatın risk yönetimini gerçekleştirmiş olduğuna dair iş deneyimini belgelemesi gerekiyor.

İhaleye, iş ortaklığı şeklinde ortak girişim oluşturmak suretiyle teklif verilebilecek. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, iş deneyim belgesinin pilot ortağa ait olması zorunlu tutuldu.

İstekilerin ayrıca, ihale konusu işi yerine getirmek için gerekli niteliklere sahip 100 personel istihdam etmesi ve sözleşme süresince ilk yıl 17 milyar lira, sonraki yıllarda bu tutarın ÜFE + TEFE/2 oranında güncellenecek tutarı kadar hasılat elde edeceğine ilişkin taahhüt belgesi vermesi de gerekiyor.

İhaleye teklif vereceklerin, 2017 bilançosuna bağlı olarak; dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar rasyosunun 2017 yılı sonu itibarıyla en az 0.50, özkaynaklar/toplam aktif rasyosunun 0.10 olması, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0.75'den küçük olması zorunlu olacak. KAYNAK:REUTERS

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İddiaa resmi gazete ihale

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