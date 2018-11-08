İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planında müjdelediği işsizlik maaşıyla ilgili düzenleme hayata geçiriliyor.

İşsizlik maaşı alabilmek için hangi kolaylıkların getirileceğini İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya TRT Haber'e anlattı.

102 GÜN KESİNTİSİZ ÇALIŞMA ŞARTI KOLAYLAŞTIRILIYOR

Öncelikle işsizlik maaşı alabilmek için öncelikli koşul, kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması. Aynı zamanda son 3 yıl içinde en az 600 gün için işsizlik sigorta priminin de ödenmiş olması gerekiyor.

Ayda ortalama 420 bin kişi İŞKUR'a işsizlik maaşı için müracaat ediyor. Ancak iş değişikliği sırasında 1 gün bile boşluğu bulunan binlerce kişi maaş alamıyordu. Son 120 gün ise kesintisiz olarak çalışmış olması şart koşuluyordu. Yasal düzenlemeyle artık bu şart esnetilecek.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Biz bu noktada 120 günlük yani orada 3 günlük 5 günlük 1 günlük bile bir aranın verilmiş olması işsizlik sigortasından maaş almaya mani haldi. İş akdinin devam etmesi kaydıyla gün eksiğinin olmuş olması istifadesine mani olmayacak." dedi.