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İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.11.2018 17:30 | Son Güncelleme

İşsizlik maaşı almak isteyenler için şartlar kolaylaştırılıyor, 120 gün kesintisiz çalışma şartı esnetiliyor. Son düzenlemeyle 12 bin 500 kişi daha işsizlik maaşından yararlanacak.

İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planında müjdelediği işsizlik maaşıyla ilgili düzenleme hayata geçiriliyor.

İşsizlik maaşı alabilmek için hangi kolaylıkların getirileceğini İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya TRT Haber'e anlattı.

102 GÜN KESİNTİSİZ ÇALIŞMA ŞARTI KOLAYLAŞTIRILIYOR

Öncelikle işsizlik maaşı alabilmek için öncelikli koşul, kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması. Aynı zamanda son 3 yıl içinde en az 600 gün için işsizlik sigorta priminin de ödenmiş olması gerekiyor.

Ayda ortalama 420 bin kişi İŞKUR'a işsizlik maaşı için müracaat ediyor. Ancak iş değişikliği sırasında 1 gün bile boşluğu bulunan binlerce kişi maaş alamıyordu. Son 120 gün ise kesintisiz olarak çalışmış olması şart koşuluyordu. Yasal düzenlemeyle artık bu şart esnetilecek.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Biz bu noktada 120 günlük yani orada 3 günlük 5 günlük 1 günlük bile bir aranın verilmiş olması işsizlik sigortasından maaş almaya mani haldi. İş akdinin devam etmesi kaydıyla gün eksiğinin olmuş olması istifadesine mani olmayacak." dedi.

KİMLER, NASIL YARARLANIYOR?

Kişinin kaç ay işsizlik maaşından yararlanabileceği, kaç gün prim yatırdığına göre değişiyor.

Primini en az 600 gün ödeyen kişi 6 ay işsizlik maaşı alabiliyor. 900 gün çalışmışsa 8 ay, bin 80 gün çalışmışsa da 10 aylık bir ödemeyi hak ediyor.

İşsizlik maaşı 805 lira ile 1611 lira arasında veriliyor.

30 GÜN İÇİNDE İŞKUR'A BAŞVURU YAPILMALI

Şartları sağlayanların sözleşmenin iptalinden sonra 30 günde içinde İŞKUR’a başvurması gerekiyor.

Uzunkaya, İŞKUR olarak bu insanların daha önce çalıştıkları yerlerdeki nitelikleri ve vasıflarına yönelik işlere göre bir an önce onları yönlendirmek ve iş gücü piyasasında yer almalarını istediklerini aktardı.

Yeni düzenlemeyle bir önceki yıla göre yaklaşık 12 bin 500 kişinin daha işsizlik maaşından yararlanması bekleniyor.

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