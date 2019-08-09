İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz

İstanbul'da Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için gerekli önlemlerin alındığı belirtilerek, ulaşımda ve kurban vecibesinin yerine getirilmesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilgili ekiplerin bayram boyunca 7/24 görev başında olacağı aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AK Parti ve CHP gruplarının ortak önergesiyle 11 Temmuz'da oy birliğiyle Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kentteki toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesinin karara bağlandığı hatırlatılan açıklamada, karar kapsamında, 11-14 Ağustos tarihlerindeki Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği ifade edildi.

Açıklamada, yolcuların, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz bineceği kaydedilen açıklamada, ücret bedellerinin tamamının Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden karşılanacağı vurgulandı.