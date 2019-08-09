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İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.08.2019 12:04 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'daki toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT, vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurban kesim alanlarına rahat ulaşım için seferler düzenleyecek

İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz

İstanbul'da Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için gerekli önlemlerin alındığı belirtilerek, ulaşımda ve kurban vecibesinin yerine getirilmesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilgili ekiplerin bayram boyunca 7/24 görev başında olacağı aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AK Parti ve CHP gruplarının ortak önergesiyle 11 Temmuz'da oy birliğiyle Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kentteki toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesinin karara bağlandığı hatırlatılan açıklamada, karar kapsamında, 11-14 Ağustos tarihlerindeki Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği ifade edildi.

Açıklamada, yolcuların, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz bineceği kaydedilen açıklamada, ücret bedellerinin tamamının Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden karşılanacağı vurgulandı.

Bugünlerde toplu taşımaya ek seferlerin de konulacağına yer verilen açıklamada, "Uygulama, İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak." ifadeleri kullanıldı.

KURBAN KESİM ALANLARINA SEFER DÜZENELENECEK

Açıklamada, İETT'nin de Avrupa ve Anadolu yakalarında oluşturduğu kurban satış ve kesim alanlarına rahat ulaşım için bu noktalarından geçen hatlar oluşturduğu aktarılarak, Avrupa Yakası'nda Kayaşehir/Başakşehir, Yeşilkent/Avcılar, Alibeyköy/Eyüpsultan, Çakmaklı/Büyükçekmece, Kestanelik/Çataca'dan, Anadolu Yakası'nda ise Ferhatpaşa/Ataşehir, Paşaköy/Sancaktepe ve Kurnaköy/Pendik kurban kesim alanına seferler düzenleneceği bildirildi.

KAYNAK:AA

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