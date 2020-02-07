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İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam (İETT, metrobüs ve metro fiyatları ne kadar oldu?)

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.02.2020 12:50 | Son Güncelleme

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındığını duyurdu. Özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL’den 3,50 TL’ye yükselecek. Zam kararının İBB'de ilgili otoritenin imzalamasından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam (İETT, metrobüs ve metro fiyatları ne kadar oldu?)

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) dün gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi için karar alındı.

ZAM KARARI OYLAMAYLA KABUL EDİLDİ

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı resmi twitter adresinden duyurdu. 3 yıldır toplu taşıma ücretlerine zam yapılmadığını ifade eden esnaf temsilcileri, UKOME toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasını talep etti. Yapılan oylama sonucu, oy çokluğu ile elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasına karar verildi. Zam kararının İBB'de ilgili otoritenin imzalamasından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TURKUAZ TAKSİLERLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

UKOME’de görüşülen bir diğer konu ise turkuaz taksilerin durumu oldu. İstanbul’da 1 Haziran 2018’den itibaren başlayan uygulama ile sarı taksilerin yanı sıra üst segment (D) olan turkuaz renkte taksiler dönemi başlamıştı. Turkuaz taksilerde, sarı taksilerden yüzde 15 daha fazla ücret tarifesi uygulanıyordu. İstanbul halkının turkuaz taksiye ilgi göstermediğini belirten esnaf temsilcileri, sarı taksiye geçiş için izin istediler. UKOME’de alınan kararla İstanbul’da sayıları 350’ye ulaşan turkuaz taksilere, istedikleri takdirde sarı taksiye dönebilme imkanı getirildi.

(İHA)

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istanbul, zam, iett, ibb, metrobüs, metro,

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Okuyucu Yorumları 164 yorum
imamı destekleyenler keyif alıyormusumuz beter olun herşey çok güzel olacaktı harbi çok güzel oluyor maşallah ben akp oyumu verdim ama imama oy verenler en çok otobüs ve metrobüsü kullanan saflar beter olun oyunuzun karşılığını daha yeni yeni almaya başladınız nasıl ama hahahaha
Ekrem baskan ne yaptığını bilir.
Eko’dan Finansal düzenleme :)) eko ne demişti ben zam yapmayacağım diye bir vaadim olmadı.
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