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İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül'de başlayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri'nin 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacağını açıkladı. 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak.

İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül'de başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. Ödemeler kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
2019 bitiyor geçen senenin buzağı desteklemeleri ne oldu??
sayın bakanım Alaşehir de üzüm 10 tl nin altına düşmiyecek eğer düşerse müdahale ederiz demiştiniz.Şu an 8.50 tl işlem görüyor...
bundan sonra altın fiyatlarıda düşer
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