İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül'de başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. Ödemeler kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

