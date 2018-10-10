KameramPro, çok noktalı, geniş alanların kontrolünde riski minimuma indiriyor

Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, en son teknolojiye sahip güvenlik çözümlerini sunmaya devam ediyor. Pronet’in yeni kamera çözümü KameramPro, fazla sayıda kamera kullanımına ihtiyaç duyan alanlar için kişiselleştirilebilir bir kamera yönetim platformu sunuyor. KameramPro, başta çok noktalı ve merkezden yönetilen kurumlar ve iş yerleri olmak üzere, müstakil ev, geniş metrekareli alanlar gibi lokasyonlar için de en ideal güvenlik çözümü olmaya aday. Tek platformdan tüm sistemin yönetilebildiği analitik kamera platformu KameramPro, yüksek görüntü kalitesi, ayrıntılı raporlama, detaylı video analiz özellikleri ile bu alanda Türkiye’deki en kapsamlı ve gelişmiş kamera platformu. Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, çok noktalı, merkezden yönetilen kurumlardan büyük iş yerlerine, geniş evlerden büyük bahçeli alanlara kadar herkes için en kapsamlı kamera yönetim platformu olan KameramPro’yu kullanıma sundu. Çoklu mekan kontrolünde kullanıcının ihtiyacına en uygun ve en kapsamlı kamera çözümü olmasıyla öne çıkan analitik kamera platformu KameramPro, ihtiyaca göre kişiselleştirilebilen yapısı, görüntü kalitesini iyileştirme kabiliyeti, kişi sayma özelliği ve detaylı video analiz özellikleri sayesinde mekanın güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. Platform, yakın zamanda sisteme dahil edilecek olan obje algılama ve yüz tanıma özellikleriyle çok noktalı, geniş alanlarda denetimi artıracak.

Çok sayıda stratejik noktaya sahip, güvenlik ihtiyacı yüksek kurumlar için ideal çözüm Fazla sayıda kamera kullanımına ihtiyaç duyan alanlar için ideal bir çözüm olan KameramPro’nun uzun süreli yedekli lokal ve buluta kesintisiz kayıt özelliği de bulunuyor. Sadece lokale kayıt yapan sistemlerin yerel depolama birimleri zarar gördüğü ya da çalındığı durumda kayıtlı görüntüler de kaybolur. KameramPro ise hem lokale hem de buluta kayıt yaptığından bu riski tamamen ortadan kaldırıyor. Platform ayrıca, buluta kayıt esnasında bant genişliğinin kullanımını kontrol edilebilir şekilde yönetiyor ve bu sayede internet tüketimini en efektif şekle getiriyor. Ayrıca görüntü kalitesini optimize ediyor. Kendine ait mobil uygulaması ile yönetimi sağlanan platform, aynı zamanda tüm tarayıcılar ile web arayüzü ile de kullanılabiliyor ve kullanıcının ihtiyacına, kullanım özelliklerine göre kişiselleştirilebiliyor. Analitik kamera platformu KameramPro, kaydettiği tüm veri ve videoları şifreleyerek bu içeriklere yalnızca ilgili kişilerin ulaşmasını sağlıyor, sistemde yaşanacak herhangi bir teknik problemi anında tespit edip anlık bildirimlerle kullanıcısına bildiyor.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Pronet’in sunduğu KameramPro çözümü, birden çok stratejik noktaya sahip kurum ve iş yerleri için kolay güvenlik kontrolü sağlaması ile öne çıkıyor. KameramPro, geniş mertrekareli alanlardan iş yerlerine kadar, mekanlarının güven içinde olduğuna emin olmak isteyen herkese sunduğu çözümler ile geniş bir ihtiyaç yelpazesine cevap verebilen yapıya sahip. Analitik kamera platformu KameramPro ile işletmeler ayrıntılı raporlara ulaşabiliyor KameramPro, işletmelere ve kurumlara sunduğu ayrıntılı raporlarla da analitik bir çözüm sağlıyor. Platformun sunduğu analitik çözümler arasında: Önceden tanımlanmış -herhangi bir büyüklükteki- bir alana izinsiz girişler olduğunda alarm üreterek uyarı vermesi, Belirli bir alanın dışına çıkan veya içine giren tüm objeler/kişiler/araçlar için alarm üreterek uyarı sağlaması, Belirlenen bir alandaki obje, araç ve insanların sayılması, Önceden belirlenen ve hareket olduğu anda uyarı verilmesi istenen bir lokasyonda oluşan hareket için alarm üretilmesi gibi özellikler yer alıyor. Sunduğu detaylı analiz özellikleriyle çeşitli raporlara ulaşılmasını sağlayan KameramPro, analitik yapısıyla dikkat çekiyor.