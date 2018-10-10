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KameramPro, çok noktalı, geniş alanların kontrolünde riski minimuma indiriyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.10.2018 10:56 | Son Güncelleme

Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, en son teknolojiye sahip güvenlik çözümlerini sunmaya devam ediyor. Pronet’in yeni kamera çözümü KameramPro, fazla sayıda kamera kullanımına ihtiyaç duyan alanlar için kişiselleştirilebilir bir kamera yönetim platformu sunuyor.

KameramPro, çok noktalı, geniş alanların kontrolünde riski minimuma indiriyor

Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, en son teknolojiye sahip güvenlik çözümlerini sunmaya devam ediyor. Pronet’in yeni kamera çözümü KameramPro, fazla sayıda kamera kullanımına ihtiyaç duyan alanlar için kişiselleştirilebilir bir kamera yönetim platformu sunuyor. KameramPro, başta çok noktalı ve merkezden yönetilen kurumlar ve iş yerleri olmak üzere, müstakil ev, geniş metrekareli alanlar gibi lokasyonlar için de en ideal güvenlik çözümü olmaya aday. Tek platformdan tüm sistemin yönetilebildiği analitik kamera platformu KameramPro, yüksek görüntü kalitesi, ayrıntılı raporlama, detaylı video analiz özellikleri ile bu alanda Türkiye’deki en kapsamlı ve gelişmiş kamera platformu.

Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, çok noktalı, merkezden yönetilen kurumlardan büyük iş yerlerine, geniş evlerden büyük bahçeli alanlara kadar herkes için en kapsamlı kamera yönetim platformu olan KameramPro’yu kullanıma sundu. Çoklu mekan kontrolünde kullanıcının ihtiyacına en uygun ve en kapsamlı kamera çözümü olmasıyla öne çıkan analitik kamera platformu KameramPro, ihtiyaca göre kişiselleştirilebilen yapısı, görüntü kalitesini iyileştirme kabiliyeti, kişi sayma özelliği ve detaylı video analiz özellikleri sayesinde mekanın güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. Platform, yakın zamanda sisteme dahil edilecek olan obje algılama ve yüz tanıma özellikleriyle çok noktalı, geniş alanlarda denetimi artıracak.

Çok sayıda stratejik noktaya sahip, güvenlik ihtiyacı yüksek kurumlar için ideal çözüm

Fazla sayıda kamera kullanımına ihtiyaç duyan alanlar için ideal bir çözüm olan KameramPro’nun uzun süreli yedekli lokal ve buluta kesintisiz kayıt özelliği de bulunuyor. Sadece lokale kayıt yapan sistemlerin yerel depolama birimleri zarar gördüğü ya da çalındığı durumda kayıtlı görüntüler de kaybolur. KameramPro ise hem lokale hem de buluta kayıt yaptığından bu riski tamamen ortadan kaldırıyor. Platform ayrıca, buluta kayıt esnasında bant genişliğinin kullanımını kontrol edilebilir şekilde yönetiyor ve bu sayede internet tüketimini en efektif şekle getiriyor. Ayrıca görüntü kalitesini optimize ediyor.

Kendine ait mobil uygulaması ile yönetimi sağlanan platform, aynı zamanda tüm tarayıcılar ile web arayüzü ile de kullanılabiliyor ve kullanıcının ihtiyacına, kullanım özelliklerine göre kişiselleştirilebiliyor. Analitik kamera platformu KameramPro, kaydettiği tüm veri ve videoları şifreleyerek bu içeriklere yalnızca ilgili kişilerin ulaşmasını sağlıyor, sistemde yaşanacak herhangi bir teknik problemi anında tespit edip anlık bildirimlerle kullanıcısına bildiyor.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Pronet’in sunduğu KameramPro çözümü, birden çok stratejik noktaya sahip kurum ve iş yerleri için kolay güvenlik kontrolü sağlaması ile öne çıkıyor. KameramPro, geniş mertrekareli alanlardan iş yerlerine kadar, mekanlarının güven içinde olduğuna emin olmak isteyen herkese sunduğu çözümler ile geniş bir ihtiyaç yelpazesine cevap verebilen yapıya sahip.

Analitik kamera platformu KameramPro ile işletmeler ayrıntılı raporlara ulaşabiliyor

KameramPro, işletmelere ve kurumlara sunduğu ayrıntılı raporlarla da analitik bir çözüm sağlıyor. Platformun sunduğu analitik çözümler arasında:

Önceden tanımlanmış -herhangi bir büyüklükteki- bir alana izinsiz girişler olduğunda alarm üreterek uyarı vermesi,

Belirli bir alanın dışına çıkan veya içine giren tüm objeler/kişiler/araçlar için alarm üreterek uyarı sağlaması,

Belirlenen bir alandaki obje, araç ve insanların sayılması,

Önceden belirlenen ve hareket olduğu anda uyarı verilmesi istenen bir lokasyonda oluşan hareket için alarm üretilmesi gibi özellikler yer alıyor.

Sunduğu detaylı analiz özellikleriyle çeşitli raporlara ulaşılmasını sağlayan KameramPro, analitik yapısıyla dikkat çekiyor.

KameramPro ile neler yapılabilir?

Mobil cihaz üzerinden canlı video izleme, kamera ayarlarını değiştirme ve videoların e-posta olarak iletilmesine imkan sağlayan bu çözüm, aynı zamanda rahat ve anlaşılır bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Geniş alana sahip, çok noktalı ve merkezden yönetilen kurumların yanında müstakil ev, çiftlik gibi mekanlar için de ideal bir kamera çözümü sunan KameramPro, kullanıcıyı kamera seçiminde de özgür kılıyor. Marka, model bağımsız tüm IP ve analog kameralarla uyumlu platform, kullanıcının sahip olduğu mevcut kameraların sisteme dahil edilmesine de olanak sağlıyor.

Kullanıcıların istediği zaman video kaydetmesine imkan veren KameramPro, detaylı video analiz özellikleriyle de son teknolojik gelişmeleri kullanıcı ile buluşturuyor. Görüş açısı performansıyla iddialı olan KameramPro, her kamera için sınırsız hareket algılama alanı oluşturup kameralar çevrimdışı olduğu taktirde kullanıcıyı uyararak potansiyel tehlikelerin önüne geçiyor.

Pronet, teknoloji ve insan kaynağına yatırım yapmayı sürdürecek

Pronet’in sunduğu yenilikçi güvenlik çözümleriyle sektördeki liderliğini devam ettirdiğini belirten Pronet Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip, “Bir süre önce kullanıma sunduğumuz çift iletişim kanalı teknolojisine sahip yeni nesil alarm paneli sektörde ilk olma özelliği taşıyor ve bu alandaki en önemli gelişmelerden biri. Analitik kamera platformu KameramPro ise, çok noktalı ve geniş alanlar için geliştirilmiş bir kamera çözümü. Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan KameramPro ile öncelikle merkezden yönetilen kurumlar ve iş yerleri olmak üzere, müstakil ev, çiftlik gibi geniş alanlar için de ideal ve kolay bir kamera çözümü sunuyoruz. KameramPro, buluta kayıt yaptığından yerel depolama birimleri zarar gören ya da çalınan diğer sistemlerin aksine kayıtlı görüntülerin kaybolma riskini ortadan kaldırıyor. KameramPro’nun lokalde yaptığı kayıtlar, internet bağlantısının kesintiye uğraması veya kalitesinin bozulduğu durumlarda yedeklenip buluta aktarılıyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcı görüntülere kesintisiz ulaşılabiliyor ve de maksimum denetim sağlanmış oluyor. Yeni platformumuz kurumlara sunduğu ayrıntılı raporlarla da analitik bir çözüm sağlıyor. Pronet olarak her müşterimizin sistemini saniye saniye takip ediyor ve KameramPro’da da yaşanacak herhangi bir teknik problemi anında belirleyip bu durumu hızla kullanıcısına bildiriyoruz” dedi.

Türkiye’de güvenlik alanında pek çok yeniliği hayata geçiren Pronet’in en son teknoloji ve gelişmeleri takip ederek kullanıcıya sunmaya devam edeceğinin altını çizen Ediz Habip, teknoloji ve insan kaynağına hiç durmadan yatırım yapmayı sürdüreceklerini vurguladı.

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Pronet güvenlik KameramPro

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