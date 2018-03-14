KDV kanununda değişiklikler öngören tasarının görüşmelerine başlandı

Katma Değer Vergisi (KDV) kanununda değişiklikler öngören ve sonraki döneme devreden KDV'nin bir takvime bağlı iade edilebilmesinin önünü açan kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

"Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" 25 maddeden oluşuyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal tasarının temel amacını "yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek; işletmeler üzerinde oluşan finansman yükünü ortadan kaldırmak; küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak; kayıtlılığı teşvik etmek ve vergi uygulamalarında mükellef haklarını güçlendirmek" olarak özetledi.

Kanun Tasarısı içerisindeki en önemli düzenlemenin, "İndirim yoluyla giderilemeyen, sonraki döneme devreden KDV'nin mükellefe iade edilmesinin önünün açılması" olduğunu belirten Ağbal, 2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV'nin, Maliye Bakanlığı tarafından belirli bir program dahilinde iade edilmeye başlanacağını belirtti.

Devreden KDV'nin 3 ay sonrasına faiz ödemeleri yoluyla 12 aylık süreçte iadesinin öngörüldüğünü belirten Ağbal ayrıca stoktaki devreden KDV'nin de önceden belirlenmiş bir takvimle iadesinin öngörüldüğünü söyledi.

Ağbal, "33 yıldır uygulanan sistemde sonraki döneme devreden KDV'nin iade edilemeyeceği yönünde ifade yer alıyor... Yıllar içinde oluşan stok KDV'nin iadesi için bir yetki alıyoruz. Tasarıda iade edilemez kuralını koruyoruz. Maliye Bakanlığı'na her yıl nakden veya mahsuben (iade imkanı getiriyoruz.) Mümkünse OVP'de önceden ilan edilecek şekilde bütçe imkanları dikkate alarak bu hakkı getiriyoruz" dedi. KDV iadelerindeki mevcut durumu "Özel sektörün kamuya faizsiz kredi vermesi" olarak tanımlayan Ağbal, bunun işletmelerin üretim ve yatırım maliyetlerini artırdığını, yatırımların fizibilitesini bozduğunu belirtti.

Mevcut düzenlemeye göre bir işletme yatırım yaptığında, makine ekipman aldığında ya da inşaat harcaması yaptığında ödediği KDV'yi ancak önümüzdeki yıllarda satışlarından topladığı KDV ile mahsup edebiliyor. Bu da, işletmelerin bilançolarında uzun yıllara yayılmış KDV yükleri oluşturuyor.

Ağbal'ın verdiği bilgilere göre kurumların yaklaşık 160 milyar TL tutarında KDV alacağı bulunuyor. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre bu tutarın en az 80 milyar TL'si özel sektörün KDV alacakları bulunuyor.

Piyasalar özel sektörün milyarlarca TL tutarındaki bu alacağının hangi takvime göre ve hangi yöntemle ödeneceğini takip ediyor. Takvimin şirketlere bir nakit girişi ve Hazine'ye bir nakit çıkışı getirip getirmeyeceği yakından takip ediliyor.





ETKİ ANALİZLERİ İZLENECEK

Muhalefet vekilleri çalışmanın etki analizini talep ederken Ağbal ilgili analizlerin paylaşılacağını söyledi. Ancak daha fazla rakamsal bilgi vermedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Bu tasarıya reform demem mümkün değil. Etkilerine ilişkin rakamları verebiliyor olmanız lazım vermiyorsunuz bu bilgileri. Bu tasarının nasıl etki yaratacağını anlatmıyorsunuz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan tasarının beklentilerini tam olarak karşılamadığını söylerken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi HDP'li Garo Paylan da, "Bu yıl piyasaya 30 milyar TL vereceksiniz. Özellikle de inşaatçılara. Bu yasayı inşaatçılar yandaşlar sıkıştı diye çıkartıyorsunuz. Ama bu düzenlemeler faizleri, kuru yükseltecek ve bütçede karşılığı yok" dedi ve ekledi:

"Büyük bir iktisadi krizin eşiğindeyiz. Hükümet seçim ekonomisine girmiş durumdadır. Bu cari dengeyle bu kurla bu enflasyonla daha yüksek faiz gerekecek. Bu sürdürülemez, bir anda büyük bir kur ve iktisadi krize girebiliriz. Bir an önce cari kriz riskini düşürmemiz gerekiyor bu tip palyatif tedbirler krizin geliş süresini kısaltır."

Tasarı ile ayrıca sağlık turizmini teşvik amacıyla yabancılara Türkiye'de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnasının da getirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan tasarı, birbirleriyle yüzde 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile KİT'ler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş KDV beyannamesi verme imkanı da sağlamayı hedefliyor.

Ağbal ayrıca tasarı ile ihracatçılara da KDV iadelerinde kolaylık getirileceğini de belirtti. Ağbal mevcut konumda yıllık 70,000 KDV iadesi talebi bulunduğunu tasarı sonrası bu rakamın 500,000'e kadar çıkabileceğini söyledi. Reuters