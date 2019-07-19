Kilosu 120 bin dolar olan ekran kimyasalının yerli üretimi için çalışma başlatıldı

Bilgisayar, televizyon, akıllı telefon ve tüm ekranlı cihazlarda, düşük enerji sarfiyatı, geniş görüş açısı ve uzun ömürlü olması nedeniyle kullanımı giderek artan OLED teknolojisi, dünyanın belirli ülkelerinde yüksek katma değerlerle üretilip dünya pazarına sunuluyor. Henüz Türkiye'de üretilemeyen OLED teknolojisinin kimyasal kısmını üretmek için akademik çalışmalarını bu teknoloji üzerinde yoğunlaştıran Uludağ Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tavaslı, bunun için yoğun çaba gösteriyor. Prof. Dr. Tavaslı, uzun yıllar boyunca ekibi ile ekran teknolojileri üzerine çalıştığını belirterek, kilosu 120 bin dolar (Yaklaşık 680 bin lira) olan bu kimyasalın üretilip diğer teknolojilerle birlikte değerlendirilmesi halinde ülke ekonomisine büyük katkılar sunacağını belirtti.

'GÜNÜMÜZDE EKRAN TEKNOLOJİLERİNDE KULLANILIYOR'



Yaptıkları çalışmada, organik moleküller sentezlediklerini dile getiren Prof. Dr. Tavaslı, "Bu moleküller elektrik akımı ya da benzer enerjiler verildiğinde ışık yayan moleküllere dönüşüyorlar. Bunlar da günümüzde ekran teknolojilerinde kullanılıyorlar. Tüm ekranların yapısında camlar vardır. Bu organik moleküller tabakalar halinde camların üzerine dökülüyor. Bu işlem sonrasında bir cihaz elde edilmiş oluyor. Hayatımızda bu teknolojiyi bilgisayarlarda, cep telefonlarında ve tabletlerde kullanıyoruz. Hatta bu teknoloji artık araçlara da kaymaya başladı. Artık arkada seyreden araç, öndeki aracın ne yapacağını ve önündeki trafik durumunu bilmek istiyor. Bizim işimiz bu hayatın her alanındaki cihazlar için organik molekülleri sentezlemek" dedi.