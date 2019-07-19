FİNANS

Kilosu 120 bin dolar olan ekran kimyasalının yerli üretimi için çalışma başlatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.07.2019 15:10 | Son Güncelleme

Uludağ Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tavaslı, OLED ekranların yapımında kullanılan, kilosu 120 bin dolar olan kimyasalın yerli üretimi için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Kilosu 120 bin dolar olan ekran kimyasalının yerli üretimi için çalışma başlatıldı

Bilgisayar, televizyon, akıllı telefon ve tüm ekranlı cihazlarda, düşük enerji sarfiyatı, geniş görüş açısı ve uzun ömürlü olması nedeniyle kullanımı giderek artan OLED teknolojisi, dünyanın belirli ülkelerinde yüksek katma değerlerle üretilip dünya pazarına sunuluyor. Henüz Türkiye'de üretilemeyen OLED teknolojisinin kimyasal kısmını üretmek için akademik çalışmalarını bu teknoloji üzerinde yoğunlaştıran Uludağ Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tavaslı, bunun için yoğun çaba gösteriyor. Prof. Dr. Tavaslı, uzun yıllar boyunca ekibi ile ekran teknolojileri üzerine çalıştığını belirterek, kilosu 120 bin dolar (Yaklaşık 680 bin lira) olan bu kimyasalın üretilip diğer teknolojilerle birlikte değerlendirilmesi halinde ülke ekonomisine büyük katkılar sunacağını belirtti.

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'GÜNÜMÜZDE EKRAN TEKNOLOJİLERİNDE KULLANILIYOR'

Yaptıkları çalışmada, organik moleküller sentezlediklerini dile getiren Prof. Dr. Tavaslı, "Bu moleküller elektrik akımı ya da benzer enerjiler verildiğinde ışık yayan moleküllere dönüşüyorlar. Bunlar da günümüzde ekran teknolojilerinde kullanılıyorlar. Tüm ekranların yapısında camlar vardır. Bu organik moleküller tabakalar halinde camların üzerine dökülüyor. Bu işlem sonrasında bir cihaz elde edilmiş oluyor. Hayatımızda bu teknolojiyi bilgisayarlarda, cep telefonlarında ve tabletlerde kullanıyoruz. Hatta bu teknoloji artık araçlara da kaymaya başladı. Artık arkada seyreden araç, öndeki aracın ne yapacağını ve önündeki trafik durumunu bilmek istiyor. Bizim işimiz bu hayatın her alanındaki cihazlar için organik molekülleri sentezlemek" dedi.

'BİR KİLOGRAMI 120 BİN DOLAR'

Araştırmaların süreklilik arz ettiğini belirten Prof. Dr. Tavaslı, "Bu cihazların yapımında kullanılan kimyasallar oldukça pahalılar. Bir kilogramı 120 bin dolar, Türk lirasıyla 680 bin lira civarında rakamlarla ithal ediliyor. Ülkemizde bu malzemeleri sentezleyip üretebilirsek, cari açık fazlasının giderilmesine katkıda bulunmuş olacağız. Ancak bunun için meşakkatli bir yoldayız. Ben uzun süredir çalışıyorum. Doktora öğrencim Nuray Altınölçek ve bir başka öğrencim Cemre de bana yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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OLED Uludağ Üniversitesi mustafa tavaslı

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