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Konut kampanyasının detayları belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2018 16:57 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası önderliğinde konut stoklarını azaltmaya yönelik eylem planı kapsamında konut kredisi faiz oranları yüzde 1 civarına indirilecek.

Konut kampanyasının detayları belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Ziraat Bankası'nın konut sektöründe stokları azaltmaya yönelik bir kampanya başlatacağını duyururken, bankacılık kaynakları Ziraat Bankası ve sektörün önde gelen bankalarının da yer alacağı bir eylem planının bir kaç gün içinde açıklanacağını ve konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1 civarına indirileceğini söyledi.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre söz konusu proje kapsamında şu anda sektörde ortalama yüzde 1.25 seviyelerinde olan, hatta bazı bankalarda yüzde 1.35 seviyelerine kadar çıkan konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1 civarına çekilmesi bekleniyor.

Konut satışlarında geçen yıl son çeyrekte başlayan düşüş eğilimi martta artarak devam ederken; toplam konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 geriledi. Yükselen kredi faizlerinin etkisiyle konut kredisiyle yapılan satışlarda ise çok daha sert düşüş gözlenirken, Martta ipotekli satışlarda yüzde 35 düşüş kaydedildi.

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, konut kredi faizleri 8.5 yılın zirvesinde seyrediyor.

"Üzerinde çalışılıyor, yüzde 1 civarında olacak"

Konuya yakın bir kaynak, "Düşük bir faiz oranı olacak. Yüzde 1 civarı olacak. Yüzde 1'in altında bir rakam da belirlenebilir ancak henüz belirlenmedi. Şu anda üzerinde çalışılıyor" dedi.

Bir başka kaynak da sektörün büyük bankalarının da projede yer almak istediğini belirtti.

Bugün Türkiye Bankalar Birliği'nin genel kurulunda konuşan Yıldırım da Ziraat Bankası'nın konut sektöründe stokları azaltmaya yönelik bir kampanya başlatacağını duyurmuştu.

Genel Kurul'un ardından başbakanla bir araya gelen bankacıların konuyla ilgili detayları görüştüğü belirtiliyor. (Reuters)

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