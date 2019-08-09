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Konut kredisine başvuranların sayısı 34 bini geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.08.2019 16:08 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faizlerindeki indirimleri sonrası kredi başvurusunda bulunan kişi sayısı 34 bini geçti - 7 iş gününde toplanan rekor seviyedeki konut kredisi başvurularının toplam tutarı 5,9 milyar liraya ulaştı

Konut kredisine başvuranların sayısı 34 bini geçti

Kamu bankalarının konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına çekmesi sonrasındaki kredi talebi rekor seviyeye çıktı.

Bankacılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ağustos başında konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından müşterilerinden gelen talep rekor seviyeye çıkarken, 7 iş gününde 34 bini aşan kişinin 5,9 milyar liralık kredi başvurusunda bulunduğunu kaydedildi.

Başvuru sayısı ve tutarının, bu kadar kısa bir zaman diliminde ulaşılmış en yüksek seviyeye işaret ettiğini ifade eden kaynaklar, talebin bayram tatili sonrasında da devam edebileceğini tahmin etti.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ay başında konut faiz oranlarında indirime giderek, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık faizi yüzde 0,99'dan başlayan oranlara düşürürken, vadeleri de kamu bankalarının tarihinde ilk kez 120 aydan 180 aya kadar yükseltmişti.

Türkiye ekonomisindeki dengelenme sürecine paralel enflasyondaki gerileme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim sürecine girmesiyle bankalar da bu ay başından itibaren mevduat ve kredi faiz oranlarını düşürmeye başlamıştı.

Analistler, faiz oranlarındaki gerilemenin devam etmesinin beklendiğini belirterek, kamu bankalarından sonra özel bankaların da faizlerde düşüş sürecini başlatacağını ve böylece kredi pazarının daha da büyüyeceğini ifade etti.

KAYNAK:AA


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ziraat bankası halkbank Vakıfbank kredi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ziraat Bankasından 16 temmuz da, 1,68 den konut kredisi kullananların suçu günahı nedir? Yapılandırma istiyoruz.
1,60 li - 1,70 li oranlarla kredi kullanırken faiz oranlarının düşmesi halinde yapılandırma yapılabileceğini söyleyen banka yetkilileri şimdi, ölü balık gibi bakıyorlar.
faiz ülkesiyiz..çalışmadan yaşam öğretiyorlar..bunun karşılığı önce dolandırma hırsızlık sonrası yağmalama ve ve iç savaş
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