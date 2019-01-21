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Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Halbank'tan borç yapılandırma açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2019 17:17 | Son Güncelleme

Kart borçlarının yapılandırılmasına bir banka daha katıldı. Halbank'tan yapılan açıklamaya göre, kredi kartı borçları aylık yüzde 1.10 faiz oranı ile 60 aya kadar yapılandırılacak.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Halbank'tan borç yapılandırma açıklaması

Ziraat ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da kredi kartı borçlarını yapılandıracağını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada borçlar için yüzde 1,10 faiz oranı ile 60 ay vadeli kredi imkanı sunulacağı belirtildi.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümlere bir yenisini daha ekleyen Halkbank, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen müşterilerine "Halk Destek Kredisi" kullandıracak.

Kredi kapsamında, Halkbank kredi kartı kullanıcıları, Halkbank ve diğer bankalara ait kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1,10'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade ile yapılandırma imkânından yararlanabilecek. "Halk Destek Kredisi"ni kullanmak isteyenlerin, gelir durumlarına uygun ödeme planı oluşturmaları da mümkün olabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, müşterilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Adını halktan alan bir banka olarak, halkımızın her türlü finansal ihtiyacına yanıt vermek önceliğimiz. Halk Destek Kredisi ile ödeme zorluğu yaşanan kredi kartlarına ait borçları yeniden yapılandıracak ve piyasa istikrarına katkı sağlamak için verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Bu kredi sayesinde kart sahipleri biriken borçlarını tek bir çatı altında toplayarak kolayca ödeme şansına sahip olacaklar. Bu kredimizle müşterilerimize rahat bir nefes aldıracağız." KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı borç yapılandrıma halbank

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