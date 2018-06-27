Kripto yatırımlarında yüzde 18 ile Türkiye lider

ING önderliğinde piyasa araştırma şirketi Ipssos, kripto para birimi yatırımı kapsamında 26 Mart ve 6 Nisan tarihleri arasında Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, İspanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya ve Romanya’da gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını duyurdu.

Araştırma sonuçlarına göre ABD’de anketin yapıldığı tarihte kaıtlımcıların yüzde 8.0’i kripto para birimi yatırımına sahip olduklarını ve yüzde 25’i de gelecekte kripto para birimi yatırımı yapmayı düşündüklerini belirtti.

Avrupa’da ise söz konusu yatırım yüzde 18 ile en çok Türk yatırımcılarda görülürken, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 45’i gelecekte kripto para birimlerine yatırım yapmayı düşündüklerini vurguladı.

Kripto para birimleri yatırım tavsiyeleri kapsamında ise Avrupa’daki katılımcıların yüzde 27’si, yatırım danışmanlığı konusunda özel danışmanlık şirketlerine, yüzde 21’i kişisel finans danışmanlarına güvendiklerini belirtirken, katılımcıların yalnızca yüzde 8.0’ı aile ve arkadaşlarına güvendiklerini söyledi.

Bitcoin ve kripto para birimleri farkındalığı ise yüzde 79 ile en çok Avusturya’da gözlemlenirken, Avrupa’daki katılımcıların yüzde 66’sı, ABD’deki katılımcıların yüzde 57’si ve Avusturya’daki katılımcıların yüzde 70’i kripto para birimlerine aşina olduklarını belirtti. DHA

