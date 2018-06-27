FİNANS

Kripto yatırımlarında yüzde 18 ile Türkiye lider

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.06.2018 14:47 | Son Güncelleme

Hollanda merkezli çok uluslu bankacılık şirketi ING Group önderliğinde gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına göre, Avrupa’da yüzde 18 ile en çok Türkiye’den kripto para birimi yatırımı gerçekleştirildi.

Kripto yatırımlarında yüzde 18 ile Türkiye lider

ING önderliğinde piyasa araştırma şirketi Ipssos, kripto para birimi yatırımı kapsamında 26 Mart ve 6 Nisan tarihleri arasında Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, İspanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya ve Romanya’da gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını duyurdu.

Araştırma sonuçlarına göre ABD’de anketin yapıldığı tarihte kaıtlımcıların yüzde 8.0’i kripto para birimi yatırımına sahip olduklarını ve yüzde 25’i de gelecekte kripto para birimi yatırımı yapmayı düşündüklerini belirtti.

Avrupa’da ise söz konusu yatırım yüzde 18 ile en çok Türk yatırımcılarda görülürken, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 45’i gelecekte kripto para birimlerine yatırım yapmayı düşündüklerini vurguladı.

Kripto para birimleri yatırım tavsiyeleri kapsamında ise Avrupa’daki katılımcıların yüzde 27’si, yatırım danışmanlığı konusunda özel danışmanlık şirketlerine, yüzde 21’i kişisel finans danışmanlarına güvendiklerini belirtirken, katılımcıların yalnızca yüzde 8.0’ı aile ve arkadaşlarına güvendiklerini söyledi.

Bitcoin ve kripto para birimleri farkındalığı ise yüzde 79 ile en çok Avusturya’da gözlemlenirken, Avrupa’daki katılımcıların yüzde 66’sı, ABD’deki katılımcıların yüzde 57’si ve Avusturya’daki katılımcıların yüzde 70’i kripto para birimlerine aşina olduklarını belirtti. DHA

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
'Patates ve soğan fiyatlarında 2 haftaya ciddi düşüş bekliyoruz''Patates ve soğan fiyatlarında 2 haftaya ciddi düşüş bekliyoruz'
'Domates fiyatları ağustosta düşer''Domates fiyatları ağustosta düşer'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kripto Hollanda ing group

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Otomatik BES'te 2. adım başlıyor

Otomatik BES'te 2. adım başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Patates ve soğan fiyatlarında 2 haftaya ciddi düşüş bekliyoruz'

'Patates ve soğan fiyatlarında 2 haftaya ciddi düşüş bekliyoruz'

'Domates fiyatları ağustosta düşer'

'Domates fiyatları ağustosta düşer'

Otomatik BES'te 2. adım başlıyor

Otomatik BES'te 2. adım başlıyor

ABD'li şirket Siirt'te petrol arayacak

ABD'li şirket Siirt'te petrol arayacak

Otomatik BES'e 2,7 milyonluk yeni katılım için geri sayım

Otomatik BES'e 2,7 milyonluk yeni katılım için geri sayım

Toys "R" Us son 200 mağazasını da kapatıyor

Toys "R" Us son 200 mağazasını da kapatıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.