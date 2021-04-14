Kuyumcular dikkat: Kuyumculuğa yeni kural getirildi!

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak.

Ticaret Bakanlığının konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin amacı, kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi.

YETKİ BELGESİ OLAN KUYUMCULUK YAPACAK

Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kuyum ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile kuyum ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların kuyum ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, Kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak. Yetki belgesi bulunmayan işletmeler, kuyum ticaretiyle iştigal edildiği izlenimi veren işaret ve ifadeler kullanamayacak.

Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek, yenilenir ve iptal edilecek.