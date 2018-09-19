Memur emeklisi Ocak'ta ne kadar zam alacak?

Emeklilerin ocak zammında enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten farkı gösterecek. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle bu ay yaptığı beklenti anketine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 9.56 olabilecek. Memur emeklilerine de yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 6.06 enflasyon farkı yansıtılabilecek.

NE KADAR OLACAK?

Tahmin gerçekleşirse halen bin 533 lira 83 kuruş olan en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 680 lira 46 kuruşa, bin 79 lira olan Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı bin 182 lira 80 kuruşa çıkacak. En düşük maaş bu tahmine göre, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 877 lira 38 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 21 lira 39 kuruştan bin 119 lira 3 kuruşa çıkacak.

EK GÖSTERGE FIRSATI

Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ek göstergeleri 3 bin 200’den 3 bin 600’e yükseldi. Ekimde Meclis’e gelecek tasarıyla, ilgili mesleklerden emekli olanların maaşları yeniden hesaplanacak. Buna göre birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan bir polisin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylığı 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak.