FİNANS

Merkez Bankası 24 Haziran'da ne yapacak? İşte ekonomistlerin beklentisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.07.2018 16:32 | Son Güncelleme

AA Finans anketine katılan ekonomistler politika faizinde değişiklik bekliyor

Merkez Bankası 24 Haziran'da ne yapacak? İşte ekonomistlerin beklentisi

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Temmuz Salı günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler politika faizinde 50 ila 150 baz puanlık artış öngörüyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin biri hariç diğerleri bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) artış bekliyor. Ekonomistlerinden biri 50 baz puan, 2'si 75 baz puan, 7'si 100 baz puan, 4'ü 125 baz puan ve 3'ü 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı 100 baz puan oldu.

Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi yüzde 16,5'ten yüzde 17,75'e yükseltilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomist merkez bankası faiz kararı

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